Оккупанты ночью ударили по больнице в Бериславе Херсонской области

Соболевский подчеркнул, что противник "подло" обстрелял медучреждение, несмотря на то, что там не было ни одного украинского военного Фото: Юрій Соболевський / Telegram

Он подчеркнул, что противник "подло" обстрелял медучреждение, несмотря на то, что там не было ни одного украинского военного.

"Орки продолжают обстреливать деоккупированные территории, умножая количество своих военных преступлений. Бьют по гражданской инфраструктуре, по гуманитарным объектам", – написал Соболевский.

Он также отметил, что российские захватчики продолжают регулярно атаковать деоккупированный Херсон.

"Но мы не сдадимся и не дрогнем. А вы за все это будете гореть в аду! И многие из вас раньше, чем вы сами думаете", – резюмировал Соболевский.