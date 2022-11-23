Оккупанты ночью ударили по больнице в Бериславе Херсонской области

Он подчеркнул, что противник "подло" обстрелял медучреждение, несмотря на то, что там не было ни одного украинского военного.
"Орки продолжают обстреливать деоккупированные территории, умножая количество своих военных преступлений. Бьют по гражданской инфраструктуре, по гуманитарным объектам", – написал Соболевский.
Он также отметил, что российские захватчики продолжают регулярно атаковать деоккупированный Херсон.
"Но мы не сдадимся и не дрогнем. А вы за все это будете гореть в аду! И многие из вас раньше, чем вы сами думаете", – резюмировал Соболевский.
В Херсонской области Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в августе. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.
Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.