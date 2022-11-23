Полтавская область выделила 20 млн грн на восстановление Херсонской и Николаевской областей – Лунин

"Украинцы объединены и помогают друг другу. Стабильно помогаем южным областям страны. Так, из областного бюджета Полтавской области направили Херсонской 10 млн грн на приобретение стройматериалов для ремонта поврежденных объектов. Столько же средств Николаевской области – на закупку коммунальной техники и оборудования. Сила украинцев – в единстве", – заявил Лунин.

Главы Полтавской и Херсонсой ВГА Дмитрий Лунин и Ярослав Янушевич. Фото: пресс-служба Полтавской ВГА

Он добавил, что на днях Полтавская область также отвезла в Херсонскую гуманитарную помощь.

"Отвезли пять грузовиков. Еду, питьевую воду, теплые одеяла, печки для обогрева, средства гигиены и подгузники для малышей. Все это передадут жителям Чернобаевской общины. Ездил лично поддержать этих невероятных людей. Мы – единый украинский народ. И вместе преодолеем любые трудности", – отметил Лунин.