Полтавская область выделила 20 млн грн на восстановление Херсонской и Николаевской областей – Лунин

"Украинцы объединены и помогают друг другу. Стабильно помогаем южным областям страны. Так, из областного бюджета Полтавской области направили Херсонской 10 млн грн на приобретение стройматериалов для ремонта поврежденных объектов. Столько же средств Николаевской области – на закупку коммунальной техники и оборудования. Сила украинцев – в единстве", – заявил Лунин.
Он добавил, что на днях Полтавская область также отвезла в Херсонскую гуманитарную помощь.
"Отвезли пять грузовиков. Еду, питьевую воду, теплые одеяла, печки для обогрева, средства гигиены и подгузники для малышей. Все это передадут жителям Чернобаевской общины. Ездил лично поддержать этих невероятных людей. Мы – единый украинский народ. И вместе преодолеем любые трудности", – отметил Лунин.
В Херсонской области Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в августе. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.
Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.