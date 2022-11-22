"Нам помогает море". ВСУ наносят удары по пунктам противника на Кинбурнской косе, враг не может там закрепиться – ОК "Юг"

Гуменюк напомнила, что Кинбурская коса соединяется с оккупированной частью Херсонской области, откуда РФ может подтягивать резервы Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform / Telegram

"Нам помогает море. Враг не может закрепиться там потому, что ВСУ наносят поражение по пунктам противника. Коса не предполагает расположения большого количества построек, где можно закрепиться и удержаться", – рассказала она. – Следует помнить, что Кинбурнская коса сопряжена с временно оккупированной частью левобережья Херсонской области, что позволяет врагу подтягивать резервы".

Гуменюк призвала соблюдать информационную тишину о ходе операции – "разрешаем шуметь только шторму".

Глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким добавил в Telegram, что "осталось три населенных пункта на Кинбурнской косе", чтобы Николаевская область "юридически вышла" из состояния воюющей.