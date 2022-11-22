"Нам помогает море". ВСУ наносят удары по пунктам противника на Кинбурнской косе, враг не может там закрепиться – ОК "Юг"

"Нам помогает море. Враг не может закрепиться там потому, что ВСУ наносят поражение по пунктам противника. Коса не предполагает расположения большого количества построек, где можно закрепиться и удержаться", – рассказала она. – Следует помнить, что Кинбурнская коса сопряжена с временно оккупированной частью левобережья Херсонской области, что позволяет врагу подтягивать резервы".
Гуменюк призвала соблюдать информационную тишину о ходе операции – "разрешаем шуметь только шторму".
Глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким добавил в Telegram, что "осталось три населенных пункта на Кинбурнской косе", чтобы Николаевская область "юридически вышла" из состояния воюющей.
12 ноября глава Гуменюк рассказала, что украинские защитники имеют "много вопросов" к оккупантам, которые остаются на Кинбурнской косе. Контроль Украины над косой, по словам Гуменюк, позволит обезопасить "зерновой коридор" из порта Николаева.
По информации оперативного командования "Юг" на 13 ноября, с начала недели на юге Украины силы обороны освободили 179 населенных пунктов на более чем 4,5 тыс. км². ВСУ освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область (исключение – Кинбурнская коса), а также часть Херсонской области, расположенную на правом берегу Днепра.
15 ноября Гуменюк заявила, что зима вряд ли сможет остановить наступление ВСУ на юге Украины.