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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Нам помогает море". ВСУ наносят удары по пунктам противника на Кинбурнской косе, враг не может там закрепиться – ОК "Юг"

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Гуменюк напомнила, что Кинбурская коса соединяется с оккупированной частью Херсонской области, откуда РФ может подтягивать резервы
Гуменюк напомнила, что Кинбурская коса соединяется с оккупированной частью Херсонской области, откуда РФ может подтягивать резервы
Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform / Telegram

Операция сил обороны Украины по освобождению Кинбурнской косы продолжается. Об этом глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала в эфире "Еспресо" 22 ноября.

"Нам помогает море. Враг не может закрепиться там потому, что ВСУ наносят поражение по пунктам противника. Коса не предполагает расположения большого количества построек, где можно закрепиться и удержаться", – рассказала она. – Следует помнить, что Кинбурнская коса сопряжена с временно оккупированной частью левобережья Херсонской области, что позволяет врагу подтягивать резервы".

Гуменюк призвала соблюдать информационную тишину о ходе операции – "разрешаем шуметь только шторму".

Глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким добавил в Telegram, что "осталось три населенных пункта на Кинбурнской косе", чтобы Николаевская область "юридически вышла" из состояния воюющей.

Контекст:

12 ноября глава Гуменюк рассказала, что украинские защитники имеют "много вопросов" к оккупантам, которые остаются на Кинбурнской косе. Контроль Украины над косой, по словам Гуменюк, позволит обезопасить "зерновой коридор" из порта Николаева.

По информации оперативного командования "Юг" на 13 ноября, с начала недели на юге Украины силы обороны освободили 179 населенных пунктов на более чем 4,5 тыс. км². ВСУ освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область (исключение – Кинбурнская коса), а также часть Херсонской области, расположенную на правом берегу Днепра.

15 ноября Гуменюк заявила, что зима вряд ли сможет остановить наступление ВСУ на юге Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсонская область, Николаевская область, война России против Украины, Наталья Гуменюк
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