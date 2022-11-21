"Даже природа смывает и сливает врага с этой земли". В ОК "Юг" рассказали о ходе операции ВСУ на Кинбурнской косе

Гуменюк пояснила, что специфику ситуации определяют географические особенности косы, к которой захватчики имеют доступ с левобережья Херсонской области.

"Подтягивание туда сил враг осуществляет с той территории, которая временно оккупирована, поэтому он может себе позволять возобновлять резервы даже после того, как мы наносим поражение... Тем не менее мы продолжаем боевую работу. Как только будет результат, мы о нем отчитаемся. Сейчас это военная операция в режиме тишины", – заявила она.

Сейчас даже погода на стороне Украины, считает она.

"В эти времена там обычно очень сильно штормит. И удержаться, даже просто находясь на месте, невозможно. Очень мощные ветры, штормы, даже природа смывает и сливает врага с этой земли", – сказала Гуменюк.

По словам спикера, контроль над косой позволит обезопасить "зерновой коридор" из порта Николаева. Она призвала международных партнеров обратить внимание на этот порт и помочь гарантировать безопасность судов, которые будут оттуда выходить.

"Поскольку начались разговоры, что Николаевский порт может присоединиться к "зерновому соглашению", необходимо очистить эту территорию [Кинбурнскую косу от оккупантов], чтобы "зерновой коридор" из Николаева работал безопасно", – подытожила Гуменюк.