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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Даже природа смывает и сливает врага с этой земли". В ОК "Юг" рассказали о ходе операции ВСУ на Кинбурнской косе

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ВСУ намерены деоккупировать Кинбурнскую косу, заявила Гуменюк
ВСУ намерены деоккупировать Кинбурнскую косу, заявила Гуменюк
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Плохие погодные условия в районе Кинбурнской косы играют на руку Вооруженным силам Украины. Об этом глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 21 ноября в эфире национального телемарафона, который транслировал в YouTube телеканал "Рада".

Гуменюк пояснила, что специфику ситуации определяют географические особенности косы, к которой захватчики имеют доступ с левобережья Херсонской области.

"Подтягивание туда сил враг осуществляет с той территории, которая временно оккупирована, поэтому он может себе позволять возобновлять резервы даже после того, как мы наносим поражение... Тем не менее мы продолжаем боевую работу. Как только будет результат, мы о нем отчитаемся. Сейчас это военная операция в режиме тишины", – заявила она.

Сейчас даже погода на стороне Украины, считает она.

"В эти времена там обычно очень сильно штормит. И удержаться, даже просто находясь на месте, невозможно. Очень мощные ветры, штормы, даже природа смывает и сливает врага с этой земли", – сказала Гуменюк.

По словам спикера, контроль над косой позволит обезопасить "зерновой коридор" из порта Николаева. Она призвала международных партнеров обратить внимание на этот порт и помочь гарантировать безопасность судов, которые будут оттуда выходить. 

"Поскольку начались разговоры, что Николаевский порт может присоединиться к "зерновому соглашению", необходимо очистить эту территорию [Кинбурнскую косу от оккупантов], чтобы "зерновой коридор" из Николаева работал безопасно", – подытожила Гуменюк.

Контекст:

12 ноября глава Гуменюк рассказала, что украинские защитники имеют "много вопросов" к оккупантам, которые остаются на Кинбурнской косе.

По информации оперативного командования "Юг" на 13 ноября, с начала недели на юге Украины Силы обороны освободили 179 населенных пунктов на более чем 4,5 тыс. км². ВСУ освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область (исключение – Кинбурнская коса), а также часть Херсонской области.

15 ноября Гуменюк заявила, что зима вряд ли сможет остановить наступление ВСУ на юге Украины.

Теги: Украина, Херсон, погода, оккупация, Вооруженные силы Украины, оборона, Николаевская область, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, Наталья Гуменюк, военная операция, российские оккупанты, зерно, деоккупация
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