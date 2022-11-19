ВСУ ударили по району сосредоточения оккупантов на Кинбурнской косе, пункт базирования разрушен – ОК "Юг"

ВСУ ударили по оккупантам на Кинбурнской косе Фото: EPA

"На Кинбурнской косе поражен район сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника. Именно оттуда оккупанты обстреливали портовые буксиры и зерновые баржи в Днепро-Бугском лимане", – говорится в сообщении.

В ОК "Юг" сообщили, что было "демилитаризовано" семь оккупантов и две единицы автобронетехники.

"Пункт базирования разрушен", – добавили в пресс-центре.

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