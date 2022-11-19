ВСУ ударили по району сосредоточения оккупантов на Кинбурнской косе, пункт базирования разрушен – ОК "Юг"

"На Кинбурнской косе поражен район сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника. Именно оттуда оккупанты обстреливали портовые буксиры и зерновые баржи в Днепро-Бугском лимане", – говорится в сообщении.
В ОК "Юг" сообщили, что было "демилитаризовано" семь оккупантов и две единицы автобронетехники.
"Пункт базирования разрушен", – добавили в пресс-центре.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
5 августа глава Николаевской ОВА Виталий Ким говорил, что оккупанты контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области – южнее Снигиревки и саму Снигиревку.
10 ноября украинские военные проинформировали, что освободили Снигиревку. Ким на следующий день сообщил, что вся Николаевская область, за исключением Кинбурнской косы, освобождена от российских оккупантов. Он призвал жителей области не спешить возвращаться на деоккупированные территории.
12 ноября глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что украинские защитники имеют "много вопросов" к оккупантам, которые остаются на Кинбурнской косе.