Ким признался, что он хотел бы приказать оккупантам, но не может этого сделать как официальное лицо. Теперь россияне могут об этом прочитать

"Так хочется написать "русне сосать", но не могу, потому что я официальное лицо!" – сообщил глава ОВА.
При этом Ким выразил надежду, что написать такое "кому-то можно".
Также он назвал российскую армию "мелкими воришками".
"Криворукие, беззубые, жалкие мелкие воришки – все, что вам надо знать про армию РФ", – подчеркнул глава ОВА.
Эти сообщения Ким оставил в соцсетях после объявлений об очередной воздушной тревоге и запусках оккупантами ракет из акватории Черного моря.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. По данным Кима, жертвами российской агрессии в Николаевской области стали 468 мирных жителей.
Ким возглавляет Николаевскую облгосадминистрацию с ноября 2020 года. В марте 2022 года он награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Жители Николаева привыкли к регулярным обстрелам города со стороны российских оккупантов, заявил Ким в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. "Николаев отличается через восемь месяцев. Суровые люди, но улыбаются. То есть все привыкли, все понимают. Кораблестроители, понимаете? Все привыкли со сваркой работать, поэтому нас не напугать какими-то ракетами", – сказал глава ОВА.