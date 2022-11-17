Ким признался, что он хотел бы приказать оккупантам, но не может этого сделать как официальное лицо. Теперь россияне могут об этом прочитать

Глава Николаевской ОВА Ким – официальное лицо. Этим он объясняет свою сдержанность в соцсетях Фото: Віталій Кім / Миколаївська ОДА / Telegram

"Так хочется написать "русне сосать", но не могу, потому что я официальное лицо!" – сообщил глава ОВА.

При этом Ким выразил надежду, что написать такое "кому-то можно".

Также он назвал российскую армию "мелкими воришками".

"Криворукие, беззубые, жалкие мелкие воришки – все, что вам надо знать про армию РФ", – подчеркнул глава ОВА.

Эти сообщения Ким оставил в соцсетях после объявлений об очередной воздушной тревоге и запусках оккупантами ракет из акватории Черного моря.