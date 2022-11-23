ДТЭК готов возобновить работу Трифоновской солнечной электростанции в Херсонской области для поддержки энергосистемы

В ДТЭК отметили, что мощность Трифоновской СЭС – 10 МВт. Она приостановила работу с начала оккупации Херсонской области. По предварительным оценкам, российские оккупанты повредили около 10% солнечных панелей.
Сейчас в компании ждут разрешения от военных и правоохранительных органов, чтобы вернуться на электростанцию, оценить ее состояние и причиненный россиянами ущерб. Трифоновская СЭС стала первым объектом ДТЭК ВИЭ, над которым компания восстанавливает контроль после временной оккупации.
"Компания планирует оперативно отремонтировать СЭС и при первой же возможности начать производить электроэнергию для энергосистемы, что важно для Украины в условиях энергетического кризиса и зимы", – заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
Президент в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные находятся на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура.
Кабинет Министров Украины выделил 100 млн грн на ликвидацию последствий боевых действий, а также восстановление объектов критической инфраструктуры и социальной сферы Херсона.