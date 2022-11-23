ДТЭК готов возобновить работу Трифоновской солнечной электростанции в Херсонской области для поддержки энергосистемы

Компания планирует оперативно отремонтировать СЭС и при первой же возможности начать производить электроэнергию Фото: alternative-energy.com.ua

В ДТЭК отметили, что мощность Трифоновской СЭС – 10 МВт. Она приостановила работу с начала оккупации Херсонской области. По предварительным оценкам, российские оккупанты повредили около 10% солнечных панелей.

Сейчас в компании ждут разрешения от военных и правоохранительных органов, чтобы вернуться на электростанцию, оценить ее состояние и причиненный россиянами ущерб. Трифоновская СЭС стала первым объектом ДТЭК ВИЭ, над которым компания восстанавливает контроль после временной оккупации.

"Компания планирует оперативно отремонтировать СЭС и при первой же возможности начать производить электроэнергию для энергосистемы, что важно для Украины в условиях энергетического кризиса и зимы", – заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.