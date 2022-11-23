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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ДТЭК готов возобновить работу Трифоновской солнечной электростанции в Херсонской области для поддержки энергосистемы

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Компания планирует оперативно отремонтировать СЭС и при первой же возможности начать производить электроэнергию
Компания планирует оперативно отремонтировать СЭС и при первой же возможности начать производить электроэнергию
Фото: alternative-energy.com.ua

Компания ДТЭК ВИЭ для поддержки энергосистемы готова возобновить работу Трифоновской солнечной станции (СЭС) в части Херсонской области, освобожденной от российских оккупантов, говорится в сообщении пресс-службы.

В ДТЭК отметили, что мощность Трифоновской СЭС – 10 МВт. Она приостановила работу с начала оккупации Херсонской области. По предварительным оценкам, российские оккупанты повредили около 10% солнечных панелей.

Сейчас в компании ждут разрешения от военных и правоохранительных органов, чтобы вернуться на электростанцию, оценить ее состояние и причиненный россиянами ущерб. Трифоновская СЭС стала первым объектом ДТЭК ВИЭ, над которым компания восстанавливает контроль после временной оккупации.

"Компания планирует оперативно отремонтировать СЭС и при первой же возможности начать производить электроэнергию для энергосистемы, что важно для Украины в условиях энергетического кризиса и зимы", – заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

Президент в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные находятся на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

Кабинет Министров Украины выделил 100 млн грн на ликвидацию последствий боевых действий, а также восстановление объектов критической инфраструктуры и социальной сферы Херсона.

Теги: оккупация, Херсонская область, ДТЭК, электроэнергия, ущерб, солнечная энергия, электростанция, Максим Тимченко, энергосистема, российские оккупанты
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