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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Одну из самых больших солнечных электростанций Украины все-таки не украли, она работает

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Tokmak Solar Energy некоторое время находилась под обстрелами, но не вышла из строя
Tokmak Solar Energy некоторое время находилась под обстрелами, но не вышла из строя
tokmaksolar.com.ua

Солнечная электростанция Тokmak Solar Energy в городе Токмак Запорожской области повреждена, но работает. Сообщения о том, что российские оккупанты разобрали и вывезли оборудование, опроверг совладелец компании Александр Репкин в комментарии Forbes.

По его словам, СЭС продолжает работать, несмотря на значительные повреждения.

"Не знаю, кто придумал этот фейк. Мы сами проводили ремонтные работы и снимали поврежденное оборудование, чтобы избежать пожара", – говорит он.

Российская армия вошла в Токмак 27 февраля. 23 июня украинские СМИ сообщили, что войска РФ разграбили станцию и вывезли солнечные панели. Районные власти подтвердили "Экономической правде", что захватчики пытаются "тихо" вывозить имущество СЭС.

По словам Репкина, Tokmak Solar Energy, расположенная возле бывшего военного аэродрома, некоторое время находилась под активными обстрелами. Однако она продолжает поставлять электроэнергию в украинскую энергосеть, обеспечивая город Токмак, а также Приморский и Приазовский районы Запорожской области.

СЭС Solar Energy – третья по величине СЭС в Украине, сообщает официальный сайт станции. К началу полномасштабного российского вторжения ее мощность составляла 64 МВт, а сейчас уменьшилась до 40 МВт.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины. 31 мая Генштаб ВСУ сообщил, что в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций. 

Теги: оккупация, Запорожская область, война России против Украины, СЭС, солнечная энергия, Токмак
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