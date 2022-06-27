Одну из самых больших солнечных электростанций Украины все-таки не украли, она работает

Tokmak Solar Energy некоторое время находилась под обстрелами, но не вышла из строя tokmaksolar.com.ua

По его словам, СЭС продолжает работать, несмотря на значительные повреждения.

"Не знаю, кто придумал этот фейк. Мы сами проводили ремонтные работы и снимали поврежденное оборудование, чтобы избежать пожара", – говорит он.

Российская армия вошла в Токмак 27 февраля. 23 июня украинские СМИ сообщили, что войска РФ разграбили станцию и вывезли солнечные панели. Районные власти подтвердили "Экономической правде", что захватчики пытаются "тихо" вывозить имущество СЭС.

По словам Репкина, Tokmak Solar Energy, расположенная возле бывшего военного аэродрома, некоторое время находилась под активными обстрелами. Однако она продолжает поставлять электроэнергию в украинскую энергосеть, обеспечивая город Токмак, а также Приморский и Приазовский районы Запорожской области.

СЭС Solar Energy – третья по величине СЭС в Украине, сообщает официальный сайт станции. К началу полномасштабного российского вторжения ее мощность составляла 64 МВт, а сейчас уменьшилась до 40 МВт.