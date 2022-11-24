СБУ нашла херсонского бизнесмена, который отдал свои прогулочные катера для "эвакуации" российских военных и ФСБ

Он добровольно передал в распоряжение оккупантам шесть плавсредств, каждое из которых рассчитано на 30 пассажирских мест.
На них, по данным следствия, "эвакуировались" кадровые сотрудники ФСБ и еще несколько подразделений оккупационных группировок РФ. Кроме того, россияне насильно вывозили на них некоторых местных жителей, говорится в сообщении.
"До широкомасштабного вторжения фигурант устраивал морские экскурсии в районе Железного порта. После временного захвата региона он перерегистрировал бизнес в пользу страны-агрессора и заключил соответствующий договор с оккупационной администрацией", – проинформировали в СБУ.
После освобождения областного центра подозреваемый пытался скрываться, но был задержан. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, а спецподразделения ВСУ уже зашли в город.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура.
14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Зеленского.