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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ нашла херсонского бизнесмена, который отдал свои прогулочные катера для "эвакуации" российских военных и ФСБ

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После освобождения Херсона мужчина скрывался в городе
После освобождения Херсона мужчина скрывался в городе
Фото: Служба безпеки України / Telegram

В Херсоне задержан владелец местной станции прогулочных катеров, помогавший россиянам переправляться на левый берег Днепра во время контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом Служба безопасности Украины 24 ноября сообщила в Telegram.

Он добровольно передал в распоряжение оккупантам шесть плавсредств, каждое из которых рассчитано на 30 пассажирских мест.

На них, по данным следствия, "эвакуировались" кадровые сотрудники ФСБ и еще несколько подразделений оккупационных группировок РФ. Кроме того, россияне насильно вывозили на них некоторых местных жителей, говорится в сообщении.

"До широкомасштабного вторжения фигурант устраивал морские экскурсии в районе Железного порта. После временного захвата региона он перерегистрировал бизнес в пользу страны-агрессора и заключил соответствующий договор с оккупационной администрацией", – проинформировали в СБУ.

После освобождения областного центра подозреваемый пытался скрываться, но был задержан. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы. 

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, а спецподразделения ВСУ уже зашли в город.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Зеленского.

Теги: СБУ, Херсон, Херсонская область, Днепр, переправа, война России против Украины, подозрение, российские оккупанты
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