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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсоне задержан экс-чиновник колонии, который сотрудничал с россиянами и выпустил заключенных из СИЗО – Офис генпрокурора

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Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене
Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене
Фото: gp.gov.ua

В освобожденном Херсоне разоблачен и задержан экс-начальник отдела "Северной исправительной колонии №90", который, когда город был захвачен россиянами, возглавил отдел оккупационного СИЗО и выпустил заключенных. Об этом заявил 22 ноября Офис генерального прокурора.

По данным следствия, мужчина пошел на сотрудничество с представителями страны-агрессора и добровольно занял должность так называемого "начальника отдела охраны Херсонского следственного изолятора" в незаконно созданном оккупационными властями "Управлении службы исполнения наказаний по Херсонской области".

В прокуратуре отмечают, что он дал указания работникам СИЗО покинуть место несения службы.

"По его приказу ключи от камер и служебных помещений были оставлены в непосредственном доступе заключенных, что привело к их массовому бегству", – подчеркивается в сообщении.

Правоохранители задержали мужчину в деоккупированном Херсоне. Ему сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Контекст:

Еще в октябре оккупанты освободили большинство преступников из колонии №90 в Херсоне для участия в войне против Украины, сообщал Генштаб ВСУ.

В середине ноября СМИ сообщали, что "администрация" СИЗО, назначенная оккупантами, убегая из города перед его освобождением, выпустила на свободу находившихся в пенитенциарном учреждении людейПо информации hromadske, в СИЗО Херсона украинские военные обнаружили дела 457 осужденных, из них 15 приговорены к пожизненному лишению свободы. Они отбывали сроки в разных колониях и временно оказались в Херсонском СИЗО.

Эту информацию подтвердил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко. По его словам, около трети сбежавших заключенных правоохранители уже задержали. 

Теги: Херсон, СИЗО, заключенные, госизмена, война России против Украины, исправительная колония, Офис генпрокурора, колония
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