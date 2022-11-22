В Херсоне задержан экс-чиновник колонии, который сотрудничал с россиянами и выпустил заключенных из СИЗО – Офис генпрокурора

По данным следствия, мужчина пошел на сотрудничество с представителями страны-агрессора и добровольно занял должность так называемого "начальника отдела охраны Херсонского следственного изолятора" в незаконно созданном оккупационными властями "Управлении службы исполнения наказаний по Херсонской области".

В прокуратуре отмечают, что он дал указания работникам СИЗО покинуть место несения службы.

"По его приказу ключи от камер и служебных помещений были оставлены в непосредственном доступе заключенных, что привело к их массовому бегству", – подчеркивается в сообщении.

Правоохранители задержали мужчину в деоккупированном Херсоне. Ему сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).