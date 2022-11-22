В Херсоне задержан экс-чиновник колонии, который сотрудничал с россиянами и выпустил заключенных из СИЗО – Офис генпрокурора

По данным следствия, мужчина пошел на сотрудничество с представителями страны-агрессора и добровольно занял должность так называемого "начальника отдела охраны Херсонского следственного изолятора" в незаконно созданном оккупационными властями "Управлении службы исполнения наказаний по Херсонской области".
В прокуратуре отмечают, что он дал указания работникам СИЗО покинуть место несения службы.
"По его приказу ключи от камер и служебных помещений были оставлены в непосредственном доступе заключенных, что привело к их массовому бегству", – подчеркивается в сообщении.
Правоохранители задержали мужчину в деоккупированном Херсоне. Ему сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).
Еще в октябре оккупанты освободили большинство преступников из колонии №90 в Херсоне для участия в войне против Украины, сообщал Генштаб ВСУ.
В середине ноября СМИ сообщали, что "администрация" СИЗО, назначенная оккупантами, убегая из города перед его освобождением, выпустила на свободу находившихся в пенитенциарном учреждении людей. По информации hromadske, в СИЗО Херсона украинские военные обнаружили дела 457 осужденных, из них 15 приговорены к пожизненному лишению свободы. Они отбывали сроки в разных колониях и временно оказались в Херсонском СИЗО.
Эту информацию подтвердил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко. По его словам, около трети сбежавших заключенных правоохранители уже задержали.