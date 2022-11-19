На фоне вербовки в ЧВК "Вагнер" число заключенных в России сократилось за два месяца на рекордное число – СМИ

Издание отмечает, что "таких резких скачков не было ни разу с 2010 года" и даже в ходе массовой амнистии в 2015 году.
"Сокращение тюремного населения происходит на фоне вербовки заключенных для участия в войне в отрядах ЧВК "Вагнер", которые целиком существуют вне правового поля", – подчеркнули журналисты.
Они объяснили. что еще в августе, по данным ФСИН, в исправительных колониях содержалось почти 349 тыс. человек, а к началу ноября их стало 325 тыс.
"Медиазона" пишет, что в 2022 году Госдума России не объявляла амнистию и не принимала законы, "которые должны были облегчить участь заключенных", но после начала войны против Украины "в России появился человек, который обещает свободу в обмен на участие в войне против Украины, – это Евгений Пригожин, который вербует осужденных в ЧВК "Вагнер".
Журналисты обратили внимание, что число в 23 тыс. пропавших заключенных "в целом совпадает с оценкой основательницы "Руси сидящей" Ольги Романовой: по ее подсчетам, к концу октября число завербованных ЧВК "Вагнер" перевалило за 20 тыс., а к середине ноября – за 30 тыс.".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
"Русская служба BBC" 11 марта написала, что ЧВК "Вагнер" вербует наемников для участия в войне в Украине.
Романова рассказала в конце октября, что создатель ЧВК Евгений Пригожин для войны против Украины завербовал уже больше 20 тыс. заключенных. Участие в вербовке заключенных Пригожин принимает лично.
Пригожин, долгое время отрицавший свою связь с ЧВК "Вагнер", 26 сентября впервые признался, что действительно стоял у ее истоков. Вербуя в сентябре заключенных для отправки в Украину, он открыто заявлял, что ЧВК "Вагнер" располагает собственными танками и самолетами нескольких типов – по его словам, из вооружений у наемников "есть все".
Против Украины воюют боевики не только ЧВК "Вагнер", но и других частных военных компаний, сообщал спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.