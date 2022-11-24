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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска обстреляли жилой район Херсона из РСЗО и артиллерии, четыре человека погибли, возник пожар – ОВА

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Россияне системно обстреливают Херсон и другие населенные пункты региона с левого берега
Россияне системно обстреливают Херсон и другие населенные пункты региона с левого берега
Скриншот: Ярослав Янушевич - Херсонська ОДА / Facebook

Российские оккупанты вечером 24 ноября в очередной раз обстреляли Херсон из реактивных систем залпового огня (РСЗО) и артиллерии.

Об этом в Facebook сообщил глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.

"Около 17.00 российские захватчики из артиллерии и РСЗО накрыли огнем жилой район города. Из-за обстрелов загорелась многоэтажка. Вражеские снаряды попали и на детскую площадку", – написал руководитель ОВА.

По словам Янушевича, по состоянию на 20.21 известно о 10 пострадавших в результате обстрела, четверо из них погибли.

https://www.facebook.com/YanushevichKherson/videos/1450744542080996/

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Россияне системно обстреливают Херсон и другие населенные пункты региона с левого берега, так как хотят отомстить местным, заявляли в ОП 21 ноября.

Теги: Россия, Украина, Херсон, РСЗО, Херсонская ОГА, артиллерия, обстрелы, пострадавшие, погибшие, население, российские оккупанты, Ярослав Янушевич
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