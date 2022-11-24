В ГУР назвали возможную дату следующей массированной атаки и какие города больше всего под угрозой

По его словам, россияне пытаются методично реализовывать террористический план, чтобы погрузить Украину в темноту и принудить к переговорам на условиях Кремля. Он отметил, что у противника не получится достигнуть этих целей.

"Мы понимаем, что периодичность примерно "неделя плюс". Это то время, которое им нужно, чтобы подготовиться к новой массированной атаке ракетами. Украина в свою очередь готовится к более эффективной работе противовоздушной и противоракетной обороны. Но в том, что атаки будут продолжаться, сомнений, к сожалению, нет", – сказал представитель ГУР.

Юсов добавил, что у РФ на исходе запасы высокоточного оружия, но достаточно других боеприпасов, особенно ракет С-300. Главную угрозу они представляют для прифронтовых городов – Запорожья, Харькова, Николаева, Херсона, куда ракеты этого типа "добивают", сказал он.

22 ноября министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал в Twitter информацию о количестве ракет, оставшихся в российской армии. По его данным, в РФ по прежнему сохраняется значительный арсенал ракет С-300. Их осталось большая часть – 6980 (87%).