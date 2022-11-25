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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине за сутки 11 погибших и 52 раненых среди мирного населения, больше всего жертв в Херсонской области – ОП

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В Херсонской области за день 11 погибших, 46 раненых
В Херсонской области за день 11 погибших, 46 раненых
Фото: suspilne.media

В результате российской агрессии в Украине 24 ноября погибли 11 гражданских, были ранены 52. Об этом сообщил в Telegram замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко со ссылкой на данные областных военных администраций.

Согласно опубликованным им данным:

Донецкая область – трое раненых;
Запорожская область – один раненый;
Харьковская область – двое раненых (один человек подорвался на мине);
Херсонская область – 11 погибших, 46 раненых. 

Вечером 24 ноября российские оккупанты накрыли жилой район Херсона огнем из артиллерии и РСЗО, сообщили в ОВА. Из-за обстрелов загорелась многоэтажка. Кроме того, снаряды попали на детскую площадку. К 23.17 было известно о семи погибших и 21 раненом

Кроме того, по данным ОВА, оккупанты обстреливали Зеленовку, Чернобаевку, Степановку, Берислав. 

Контекст:

Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По официальным данным Офиса генпрокурора на конец октября, подтверждена гибель 7938 гражданских лиц, из них 430 – дети. "Подчеркну: это только официальные, подтвержденные данные, которые есть в материалах уголовных производств", – пояснял генпрокурор Андрей Костин.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека к 21 ноября задокументировало гибель 6595 мирных жителей и ранения 10 189. В ООН считают, что реальные цифры значительно больше.

Теги: Херсон, Донецкая область, Херсонская область, Харьковская область, Запорожская область, раненые, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины
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