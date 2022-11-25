В Украине за сутки 11 погибших и 52 раненых среди мирного населения, больше всего жертв в Херсонской области – ОП

Согласно опубликованным им данным:
Донецкая область – трое раненых;
Запорожская область – один раненый;
Харьковская область – двое раненых (один человек подорвался на мине);
Херсонская область – 11 погибших, 46 раненых.
Вечером 24 ноября российские оккупанты накрыли жилой район Херсона огнем из артиллерии и РСЗО, сообщили в ОВА. Из-за обстрелов загорелась многоэтажка. Кроме того, снаряды попали на детскую площадку. К 23.17 было известно о семи погибших и 21 раненом.
Кроме того, по данным ОВА, оккупанты обстреливали Зеленовку, Чернобаевку, Степановку, Берислав.
Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По официальным данным Офиса генпрокурора на конец октября, подтверждена гибель 7938 гражданских лиц, из них 430 – дети. "Подчеркну: это только официальные, подтвержденные данные, которые есть в материалах уголовных производств", – пояснял генпрокурор Андрей Костин.
Управление верховного комиссара ООН по правам человека к 21 ноября задокументировало гибель 6595 мирных жителей и ранения 10 189. В ООН считают, что реальные цифры значительно больше.