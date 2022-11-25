В Украине за сутки 11 погибших и 52 раненых среди мирного населения, больше всего жертв в Херсонской области – ОП

В Херсонской области за день 11 погибших, 46 раненых Фото: suspilne.media

Согласно опубликованным им данным:

Донецкая область – трое раненых;

Запорожская область – один раненый;

Харьковская область – двое раненых (один человек подорвался на мине);

Херсонская область – 11 погибших, 46 раненых.

Вечером 24 ноября российские оккупанты накрыли жилой район Херсона огнем из артиллерии и РСЗО, сообщили в ОВА. Из-за обстрелов загорелась многоэтажка. Кроме того, снаряды попали на детскую площадку. К 23.17 было известно о семи погибших и 21 раненом.

Кроме того, по данным ОВА, оккупанты обстреливали Зеленовку, Чернобаевку, Степановку, Берислав.