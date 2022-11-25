На войне в Украине пропали без вести более 15 тыс. человек – Международная комиссия по пропавшим

В то же время он добавил, что эта цифра является "консервативной", поскольку только в оккупированном Мариуполе Донецкой области, по оценкам властей, погибло или пропало без вести 25 тыс. человек.

Организация, базирующаяся в Гааге, открыла свой офис в Киеве в июле. Она планирует собирать образцы ДНК, чтобы проводить идентификацию тел. Процесс может занять годы, добавил Холлидей. Он заявил, что их задача "идентифицировать как можно больше людей". По словам представителя организации, "подавляющее большинство пропавших без вести лиц и погибших являются жертвами военных преступлений".

Холлидей отметил, что "проблемы, с которыми сталкивается Украина, огромны", как и цифры погибших и пропавших без вести.