На войне в Украине пропали без вести более 15 тыс. человек – Международная комиссия по пропавшим

В то же время он добавил, что эта цифра является "консервативной", поскольку только в оккупированном Мариуполе Донецкой области, по оценкам властей, погибло или пропало без вести 25 тыс. человек.
Организация, базирующаяся в Гааге, открыла свой офис в Киеве в июле. Она планирует собирать образцы ДНК, чтобы проводить идентификацию тел. Процесс может занять годы, добавил Холлидей. Он заявил, что их задача "идентифицировать как можно больше людей". По словам представителя организации, "подавляющее большинство пропавших без вести лиц и погибших являются жертвами военных преступлений".
Холлидей отметил, что "проблемы, с которыми сталкивается Украина, огромны", как и цифры погибших и пропавших без вести.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине 4390 человек считаются пропавшими без вести и разыскиваются, 12–15% из них – это гражданское население. Об этом 30 сентября заявил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко. Также из зоны боевых действий и моргов вернули 2026 тел погибших героев, рассказал он. Кроме того, известно о местонахождении еще 492 убитых военнослужащих, но они пока находятся на оккупированной территории.
Кроме того 10,5 тыс. детей находятся в списке депортированных и принудительно перемещенных, заявляла 8 ноября советник – уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук, сообщала пресс-служба Офиса президента.