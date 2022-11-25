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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области оккупанты ранили троих гражданских за сутки, Славянск обстреляли из С-300 – глава ОВА

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Кириленко сообщил, что обстрелы в Донецкой области не прекращались
Кириленко сообщил, что обстрелы в Донецкой области не прекращались
Фото: Павло Кириленко / Facebook

В Донецкой области за минувшие сутки российские оккупанты убили троих гражданских лиц, сообщил 25 ноября в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 24 ноября россияне ранили троих гражданских в Донецкой области: в Бахмуте, Угледаре и Красногоровке", – написал он.

Кириленко добавил, что ночью россияне стреляли по линии фронта и городам в относительном тылу. В частности, на волновахском направлении под обстрелы попали поселки Шевченко и Камышеваха Комарской общины, обошлось без жертв.

"На донецком направлении накануне россияне нанесли авиаудар с вертолетов по жилому кварталу Авдеевки. На горловском направлении один человек был ранен в Бахмуте. Также обстрелам подверглись окрестности Соледара, Торецкой и Светлодарской общин, без пострадавших", – написал глава ОВА.

По его данным, на лисичанском направлении разрушены два дома в Дробышево, под обстрелами Торское и Заречное Лиманской общины и окрестности Северска. Информация о пострадавших не поступала.

"Кроме того, вчера россияне нанесли удар по Славянску из С-300. К счастью, без жертв и больших разрушений", – подытожил Кириленко.

По данным главы ОВА на 23 ноября, с начала вторжения оккупанты убили в Донецкой области более 1,2 тыс. человек, ранили – 2,6 тыс.

Контекст:

По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои. 12 ноября он заявлял, что в Донецкой области "просто ад".

На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы россиян, там около 30 тыс. оккупантов, рассказывал 6 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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