В Донецкой области оккупанты ранили троих гражданских за сутки, Славянск обстреляли из С-300 – глава ОВА

Кириленко сообщил, что обстрелы в Донецкой области не прекращались Фото: Павло Кириленко / Facebook

"За 24 ноября россияне ранили троих гражданских в Донецкой области: в Бахмуте, Угледаре и Красногоровке", – написал он.

Кириленко добавил, что ночью россияне стреляли по линии фронта и городам в относительном тылу. В частности, на волновахском направлении под обстрелы попали поселки Шевченко и Камышеваха Комарской общины, обошлось без жертв.

"На донецком направлении накануне россияне нанесли авиаудар с вертолетов по жилому кварталу Авдеевки. На горловском направлении один человек был ранен в Бахмуте. Также обстрелам подверглись окрестности Соледара, Торецкой и Светлодарской общин, без пострадавших", – написал глава ОВА.

По его данным, на лисичанском направлении разрушены два дома в Дробышево, под обстрелами Торское и Заречное Лиманской общины и окрестности Северска. Информация о пострадавших не поступала.

"Кроме того, вчера россияне нанесли удар по Славянску из С-300. К счастью, без жертв и больших разрушений", – подытожил Кириленко.

По данным главы ОВА на 23 ноября, с начала вторжения оккупанты убили в Донецкой области более 1,2 тыс. человек, ранили – 2,6 тыс.