ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне за сутки нанесли шесть 6 ракетных, 14 авиационных ударов по Украине и устроили 59 обстрелов из РСЗО – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинские военные противостоят оккупантам на ряде направлений
Украинские военные противостоят оккупантам на ряде направлений
Фото: EPA

Российские оккупанты не прекращают авиаудары и артиллерийские обстрелы позиций украинских войск и населенных пунктов в Украине. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 25 ноября.

"Противник нанес шесть ракетных и 14 авиационных ударов, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", – сообщили в Генштабе.

В частности, как сообщается в сводке: 

  • на слобожанском направлении противник обстреливал из артиллерии разных типов районы населенных пунктов Стрелечья, Красное, Зеленое, Старица, Огурцово, Волчанск и Двуречная Харьковской области;
  • на купянском и лиманском направлениях противник ведет оборону. Обстрелял районы населенных пунктов Берестово Харьковской области; Макеевка, Новоселовское, Стельмаховка и Площанка Луганской области, Торское Донецкой области. В районе Новоселовского оккупанты применили ударный БпЛА;
  • на бахмутском и авдеевском направлениях противник сосредоточился на ведении наступательных действий. Обстрелял из танков и разнокалиберной артиллерии районы населенных пунктов Андреевка, Верхнекаменское, Бахмут, Бахмутское, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское и Первомайское Донецкой области;
  • на новопавловском и запорожском направлениях враг продолжает обороняться. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям сил обороны и районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Нескучное, Времовка, Зеленое Поле Донецкой области и Ольговское, Гуляйпольское и Чаривное Запорожской области. В районе Угледара российские оккупанты нанесли авиаудар.
  • на криворожском и херсонском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы украинских позиций и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Задействовал танки, минометы, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Антоновка, Змиевка, Берислав, Токаревка, Никольское, Чернобаевка, Белозерка и Велетенское Херсонской области, а также Херсона.

"В населенном пункте Мостовое Запорожской области российские оккупанты заставляют местное население переоформлять документы на недвижимость и землю в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае отказа угрожают "национализировать", то есть просто забрать это недвижимое имущество", – добавили в Генштабе. 

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Теги: Херсон, Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, авиация, Херсонская область, Харьковская область, Запорожская область, артиллерия, обстрелы, авиаудар, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Арестович в постели показал журналистке, как "заплетать ножки", чтобы было теплее. Видео
Арестович в постели показал журналистке, как "заплетать ножки", чтобы было теплее. Видео
"Ани Лорак – овца. Ждем в Вышгороде". Анатолий Анатолич ответил певице, которая свое молчание о войне объяснила желанием "нести любовь"
"Ани Лорак – овца. Ждем в Вышгороде". Анатолий Анатолич ответил певице, которая свое молчание о войне объяснила желанием "нести любовь"
Литва внесет проживающую в Латвии певицу Loboda в список персон нон грата. Названа причина
Литва внесет проживающую в Латвии певицу Loboda в список персон нон грата. Названа причина
"Кого они пытаются победить?" Остапчук показал, как во время отключения электричества дети тренируются в свете фар авто своих родителей
"Кого они пытаются победить?" Остапчук показал, как во время отключения электричества дети тренируются в свете фар авто своих родителей
Билык и Коляденко воссоединились ради поддержки ВСУ
Билык и Коляденко воссоединились ради поддержки ВСУ
Бедняков рассказал, как украинская семья после ракетных обстрелов искала, где зарядить ингалятор для своей маленькой дочери
Бедняков рассказал, как украинская семья после ракетных обстрелов искала, где зарядить ингалятор для своей маленькой дочери
"Самая красивая", "Естественная". Жена 56-летнего Касселя, 25-летняя Кунаки крупным планом показала лицо без макияжа
"Самая красивая", "Естественная". Жена 56-летнего Касселя, 25-летняя Кунаки крупным планом показала лицо без макияжа
"Воно свій перший крок не зробить, онука мамі не народить". Мага посвятил стихотворение младенцу, которого убили россияне в Вольнянске
"Воно свій перший крок не зробить, онука мамі не народить". Мага посвятил стихотворение младенцу, которого убили россияне в Вольнянске
Сумская во время отключения света приготовила суп на газовой горелке. Видео
Сумская во время отключения света приготовила суп на газовой горелке. Видео
Осадчая снялась в костюме от украинского бренда за 11,5 тыс. грн. Фото костюма на ведущей и на модели
Осадчая снялась в костюме от украинского бренда за 11,5 тыс. грн. Фото костюма на ведущей и на модели
"На это можно смотреть вечно", "Отдельный вид искусства". Жадан на концерте в Париже собрал для Харькова €1,8 тыс. Фото
"На это можно смотреть вечно", "Отдельный вид искусства". Жадан на концерте в Париже собрал для Харькова €1,8 тыс. Фото
"Украина обязательно победит". Потап отреагировал на массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами
"Украина обязательно победит". Потап отреагировал на массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами
Полякова стала амбассадором нового благотворительного проекта, который занимается эвакуацией детей-сирот
Полякова стала амбассадором нового благотворительного проекта, который занимается эвакуацией детей-сирот
"Прямо как мираж". Фото Зендаи в пустыне собрало более 10 млн лайков менее чем за сутки
"Прямо как мираж". Фото Зендаи в пустыне собрало более 10 млн лайков менее чем за сутки
"Разве можно что-то приготовить с этими ногтями? Тьфу!" В сети обсуждают новый маникюр Гвен Стефани
"Разве можно что-то приготовить с этими ногтями? Тьфу!" В сети обсуждают новый маникюр Гвен Стефани
"Эта история о человечности". Волонтер показала слова, которые написал Залужный матери украинского воина, который погиб на фронте
"Эта история – о человечности". Волонтер показала слова, которые написал Залужный матери украинского воина, который погиб на фронте
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович покинул Украину. Фото за границей (232461)
2
Брежнева на фоне слухов о разводе публично обратилась к "композитору и продюсеру" Меладзе, не став называть его мужем (69175)
3
Бывшая жена мэра Киева Кличко сообщила о болезни (65471)
4
Саливанчук в купальнике пробежалась по снегу. Видео (45311)
5
"Мне кажется или она очень хорошо кричит?" В сети обсуждают звук с микрофона Кароль без обработки. Видео (35044)
6
Сестра Ефросининой за ужином похвасталась десертом российского производства. Фото (33095)
7
"Дали жару". Полякова на грузинских танцах вышла на паркет в образе Солохи. Видео (27281)
8
"Кайфонула от души". Бывшая жена Остапчука показала своего нового партнера (25717)
 
 
 
 