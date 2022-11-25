Россияне за сутки нанесли шесть 6 ракетных, 14 авиационных ударов по Украине и устроили 59 обстрелов из РСЗО – Генштаб ВСУ

"Противник нанес шесть ракетных и 14 авиационных ударов, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", – сообщили в Генштабе.

В частности, как сообщается в сводке:

на слобожанском направлении противник обстреливал из артиллерии разных типов районы населенных пунктов Стрелечья, Красное, Зеленое, Старица, Огурцово, Волчанск и Двуречная Харьковской области;

противник обстреливал из артиллерии разных типов районы населенных пунктов Стрелечья, Красное, Зеленое, Старица, Огурцово, Волчанск и Двуречная Харьковской области; на купянском и лиманском направлениях противник ведет оборону. Обстрелял районы населенных пунктов Берестово Харьковской области; Макеевка, Новоселовское, Стельмаховка и Площанка Луганской области, Торское Донецкой области. В районе Новоселовского оккупанты применили ударный БпЛА;

противник ведет оборону. Обстрелял районы населенных пунктов Берестово Харьковской области; Макеевка, Новоселовское, Стельмаховка и Площанка Луганской области, Торское Донецкой области. В районе Новоселовского оккупанты применили ударный БпЛА; на бахмутском и авдеевском направлениях противник сосредоточился на ведении наступательных действий. Обстрелял из танков и разнокалиберной артиллерии районы населенных пунктов Андреевка, Верхнекаменское, Бахмут, Бахмутское, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское и Первомайское Донецкой области;

противник сосредоточился на ведении наступательных действий. Обстрелял из танков и разнокалиберной артиллерии районы населенных пунктов Андреевка, Верхнекаменское, Бахмут, Бахмутское, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское и Первомайское Донецкой области; на новопавловском и запорожском направлениях враг продолжает обороняться. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям сил обороны и районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Нескучное, Времовка, Зеленое Поле Донецкой области и Ольговское, Гуляйпольское и Чаривное Запорожской области. В районе Угледара российские оккупанты нанесли авиаудар.

враг продолжает обороняться. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям сил обороны и районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Нескучное, Времовка, Зеленое Поле Донецкой области и Ольговское, Гуляйпольское и Чаривное Запорожской области. В районе Угледара российские оккупанты нанесли авиаудар. на криворожском и херсонском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы украинских позиций и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Задействовал танки, минометы, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Антоновка, Змиевка, Берислав, Токаревка, Никольское, Чернобаевка, Белозерка и Велетенское Херсонской области, а также Херсона.

"В населенном пункте Мостовое Запорожской области российские оккупанты заставляют местное население переоформлять документы на недвижимость и землю в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае отказа угрожают "национализировать", то есть просто забрать это недвижимое имущество", – добавили в Генштабе.