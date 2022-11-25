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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Что поделаешь: твари!" В Запорожской ОВА сообщили, что россияне ракетами обстреляли пригород Запорожья, попали рядом с больницей

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В результате ракетного обстрела оккупантов люди не пострадали, отметил Старух
В результате ракетного обстрела оккупантов люди не пострадали, отметил Старух
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

Российские оккупационные войска вечером 24 ноября в очередной раз обстреляли территорию Запорожской области.

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Старух.

"Враг снова атаковал пригород Запорожья. В этот раз ракеты попали рядом с больницей. К счастью, люди не пострадали, чего не скажешь о здании. Десятки разрушенных окон, – написал руководитель ОВА. – Что поделаешь: твари!"

Накануне, в ночь на 23 ноября, российские оккупанты попали ракетой в роддом в Вольнянске Запорожской области, в результате чего погиб младенец.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Теги: Россия, Запорожье, Запорожская область, больница, Запорожская ОГА, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Александр Старух, российские оккупанты
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