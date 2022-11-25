"Что поделаешь: твари!" В Запорожской ОВА сообщили, что россияне ракетами обстреляли пригород Запорожья, попали рядом с больницей

В результате ракетного обстрела оккупантов люди не пострадали, отметил Старух Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Старух.

"Враг снова атаковал пригород Запорожья. В этот раз ракеты попали рядом с больницей. К счастью, люди не пострадали, чего не скажешь о здании. Десятки разрушенных окон, – написал руководитель ОВА. – Что поделаешь: твари!"

Накануне, в ночь на 23 ноября, российские оккупанты попали ракетой в роддом в Вольнянске Запорожской области, в результате чего погиб младенец.