"Что поделаешь: твари!" В Запорожской ОВА сообщили, что россияне ракетами обстреляли пригород Запорожья, попали рядом с больницей

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Старух.
"Враг снова атаковал пригород Запорожья. В этот раз ракеты попали рядом с больницей. К счастью, люди не пострадали, чего не скажешь о здании. Десятки разрушенных окон, – написал руководитель ОВА. – Что поделаешь: твари!"
Накануне, в ночь на 23 ноября, российские оккупанты попали ракетой в роддом в Вольнянске Запорожской области, в результате чего погиб младенец.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.