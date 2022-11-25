"Первая ласточка мести". Мэр Мелитополя сообщил об уничтожении ВСУ ЗРК С-300, из которого оккупанты попали в роддом в Вольнянске

Об этом 24 ноября в Telegram сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров.
"Рашисты получили первую ласточку мести за убийство младенца в Вольнянске... Наши силы сопротивления оперативно нашли место дислокации смертоносного оружия врага, а артиллерия ВСУ нанесла точный удар. 23 ноября около 13.40 в селе Зеленый Яр наши бойцы ликвидировали вражеский ракетный комплекс С-300. Очевидцы услышали сначала два мощных взрыва, потом – третий еще более мощный – сработала детонация", – написал Федоров.
По его словам, "оккупанты запаниковали" – "начали обыски, выводили жильцов из домов, проверяли телефоны", также были слышны автоматные очереди.
"Однако наши бойцы еще раз доказали: мы не простим врага. Все рашистское будет ликвидировано", – резюмировал Федоров.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.
В ночь на 23 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по больнице Вольнянска. Погиб мальчик, который прожил только два дня, мама ребенка выжила, но есть раненые среди врачей, сообщали в обладминистрации и ОП.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко проинформировал, что обстрел произошел около 2.00. "Погиб младенец. Одна мама ранена. Двух врачей достали из-под завалов. У врача-реаниматолога 37% ожогов. Раненые получают помощь. Маленькую жизнь, которая могла когда-то стать большой и счастливой, уже не вернет никто", – сообщил он.
В Офисе президента после гибели младенца в Вольнянске пообещали привлечь РФ к ответственности "за каждую украинскую жизнь".