"Первая ласточка мести". Мэр Мелитополя сообщил об уничтожении ВСУ ЗРК С-300, из которого оккупанты попали в роддом в Вольнянске

Роддом в Вольнянске российские оккупанты обстреляли в ночь на 23 ноября Фото: Олександр Старух - голова Запорізької ОДА / Facebook

Об этом 24 ноября в Telegram сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров.

"Рашисты получили первую ласточку мести за убийство младенца в Вольнянске... Наши силы сопротивления оперативно нашли место дислокации смертоносного оружия врага, а артиллерия ВСУ нанесла точный удар. 23 ноября около 13.40 в селе Зеленый Яр наши бойцы ликвидировали вражеский ракетный комплекс С-300. Очевидцы услышали сначала два мощных взрыва, потом – третий еще более мощный – сработала детонация", – написал Федоров.

По его словам, "оккупанты запаниковали" – "начали обыски, выводили жильцов из домов, проверяли телефоны", также были слышны автоматные очереди.

"Однако наши бойцы еще раз доказали: мы не простим врага. Все рашистское будет ликвидировано", – резюмировал Федоров.