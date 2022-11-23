Зеленский об убийстве новорожденного в Вольнянске: Враг будет отвечать за все зло, которое принес в нашу страну

"Государство-террорист продолжает воевать против гражданских людей и объектов. В результате ракетного удара по родильному отделению Вольнянской больницы погиб младенец, ранена женщина. Под завалами, вероятно, есть еще люди", – подчеркнул глава государства.

Он отметил, что оккупанты также обстреляли многоэтажку и поликлинику в Купянске Харьковской области. В результате атаки российских захватчиков погибли два человека, один госпитализирован. На местах прилетов работают спасатели.

"Враг снова решил попытаться террором и убийствами добиться того, чего уже девятый месяц не может и не сможет добиться. А будет лишь отвечать за все зло, которое принес в нашу страну", – резюмировал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По данным Офиса президента, новорожденному, который погиб в результате ночного ракетного удара РФ по родильному отделению в больнице Вольнянска, было два дня.