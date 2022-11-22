Оккупанты за день обстреляли шесть общин в Сумской области, повредили линию электроснабжения – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Эсманская община: около 11.00 россияне открыли по приграничью автоматные очереди. Без последствий. Глуховская община: после 11.40 с территории России осуществили три пулеметные очереди в направлении одного из приграничных сел. Тоже без последствий", – написал руководитель ОВА.

По Шалыгинской общине россияне ударили из ствольной артиллерии, продолжил Живицкий. Всего было девять прилетов – без разрушений, добавил он.

"Путивльская община: около 18.00 россияне снова обстреляли приграничье из ствольной артиллерии (15 прилетов). Без повреждений. Зноб-Новгородская община: около 21.00 россияне ударили из САУ (шесть прилетов). Предварительно – без разрушений", – рассказал глава Сумской ОВА.

По словам Живицкого, Дружбовскую общину враг обстрелял тоже из САУ.

"В общей сложности насчитали 20 прилетов. В результате обстрела повреждена линия электроснабжения", – резюмировал руководитель ОВА.

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