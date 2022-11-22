Оккупанты за день обстреляли шесть общин в Сумской области, повредили линию электроснабжения – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
"Эсманская община: около 11.00 россияне открыли по приграничью автоматные очереди. Без последствий. Глуховская община: после 11.40 с территории России осуществили три пулеметные очереди в направлении одного из приграничных сел. Тоже без последствий", – написал руководитель ОВА.
По Шалыгинской общине россияне ударили из ствольной артиллерии, продолжил Живицкий. Всего было девять прилетов – без разрушений, добавил он.
"Путивльская община: около 18.00 россияне снова обстреляли приграничье из ствольной артиллерии (15 прилетов). Без повреждений. Зноб-Новгородская община: около 21.00 россияне ударили из САУ (шесть прилетов). Предварительно – без разрушений", – рассказал глава Сумской ОВА.
По словам Живицкого, Дружбовскую общину враг обстрелял тоже из САУ.
"В общей сложности насчитали 20 прилетов. В результате обстрела повреждена линия электроснабжения", – резюмировал руководитель ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но российские военные практически ежедневно обстреливают Сумскую область с территории РФ.
Так, накануне, 21 ноября, оккупанты повредили газопровод в Хотинской общине.