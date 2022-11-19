Россияне 18 ноября обстреляли три общины Сумской области

"Россияне выпустили по этим территориям 69 мин, снарядов и другой взрывчатки", – написал он.

В частности, в Середино-Будской общине около 10.00 зафиксировано четыре прилета из "Градов" по окрестностям одного из пограничных сел.

Ближе к 17.00 с территории России велись артиллерийские обстрелы, всего 24 прилета. В обоих случаях без разрушений.

Белопольская община также оказалась под вражеским огнем. Около 10.00 россияне выпустили по ней восемь мин.

В Шалыгинской общине после 14.00 россияне вели артиллерийский обстрел по двум пограничным селам. Всего зафиксировано 33 прилета.

"Снаряды взрывались в огородах, полях. Есть поврежденные хозяйственные постройки, автомобиль. Без жертв", – отметил глава ОВА.