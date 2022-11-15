Россияне обстреляли Сумскую область, повреждены электроопоры – ОВА

"Еще с вечера после 21.30 россияне открывали огонь из автоматов по приграничной Зноб-Новгородской общине. Всего было 22 выстрела. Без последствий", – написал Живицкий.

После этого, по его словам, до утра ситуация в регионе была спокойной.

"А вот утром в 7.30 российские военные из минометов обстреляли Хотинскую общину. И около 8.00 враг ударил из минометов по приграничному селу Белопольской общины (20 прилетов)", – отметил глава ОВА.

На данный момент известно о поврежденных электроопорах, гараже и сарае.

Война России против Украины. Главное (обновляется)