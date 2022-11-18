17 ноября оккупанты обстреляли три общины Сумской области – ОВА

"Середино-Будская община: на одно из пограничных сел враг выпустил 15 мин. Без разрушений", – написал Живицкий.

Знобь-Новгородскую общину враги обстреляли четыре раза. Днем оккупанты ударили из "Градов": было зафиксировано 10 прилетов по одному селу, столько же – по другому.

Позже оккупанты одновременно обстреляли общину из минометов, артиллерии и гранатометов. Всего было 11 взрывов, без последствий.

Вечером враг обстрелял из артиллерии пограничное село в Эсманской общине, зафиксировано 12 прилетов.

"На данный момент никаких ударных группировок или дополнительного скопления вражеских войск у границ Сумщины нет", – подчеркнул глава ОВА.