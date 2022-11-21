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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты с территории РФ обстреляли Сумскую область – ОВА

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На данный момент известно по меньшей мере о пяти существенно поврежденных домах
На данный момент известно по меньшей мере о пяти существенно поврежденных домах
Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

Российские оккупанты 21 ноября с территории РФ обстреляли Сумскую область. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Хотинская община сегодня пострадала от обстрелов из России. Враг ударил по приграничному селу одновременно из нескольких видов оружия. 20 мин, восемь снарядов из артиллерии и еще 10 из "Градов" разорвались возле домов мирных жителей", – написал глава ОВА.

На данный момент известно по меньшей мере о пяти существенно поврежденных домах. Там выбиты окна с рамами, частично разрушены стены и крыши.

Помимо этого, в результате обстрела поврежден газопровод.

По словам Живицкого, люди не пострадали.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но российские военные ежедневно обстреливают Сумскую область с территории РФ.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, обстрелы, война России против Украины, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты
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