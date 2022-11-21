Оккупанты с территории РФ обстреляли Сумскую область – ОВА

На данный момент известно по меньшей мере о пяти существенно поврежденных домах Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

"Хотинская община сегодня пострадала от обстрелов из России. Враг ударил по приграничному селу одновременно из нескольких видов оружия. 20 мин, восемь снарядов из артиллерии и еще 10 из "Градов" разорвались возле домов мирных жителей", – написал глава ОВА.

На данный момент известно по меньшей мере о пяти существенно поврежденных домах. Там выбиты окна с рамами, частично разрушены стены и крыши.

Помимо этого, в результате обстрела поврежден газопровод.

По словам Живицкого, люди не пострадали.

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