Оккупанты с территории РФ обстреляли Сумскую область – ОВА

"Хотинская община сегодня пострадала от обстрелов из России. Враг ударил по приграничному селу одновременно из нескольких видов оружия. 20 мин, восемь снарядов из артиллерии и еще 10 из "Градов" разорвались возле домов мирных жителей", – написал глава ОВА.
На данный момент известно по меньшей мере о пяти существенно поврежденных домах. Там выбиты окна с рамами, частично разрушены стены и крыши.
Помимо этого, в результате обстрела поврежден газопровод.
По словам Живицкого, люди не пострадали.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но российские военные ежедневно обстреливают Сумскую область с территории РФ.