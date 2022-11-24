Зеленский о ситуации на передовой: Есть направления, на которых готовим продвижение вперед

Об этом 24 ноября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
Президент рассказал, какие вопросы обсуждались сегодня на заседании ставки верховного главнокомандующего.
"Конечно, очень внимательно и подробно рассмотрели на ставке ситуацию на передовой. Как бы ни было сложно, на всех направлениях держим ключевые рубежи. Наши ребята храбро обороняются. И есть направления, на которых готовим продвижение вперед, – отметил Зеленский. – Фиксируем, как оккупанты пытаются перебрасывать дополнительные силы. Делаем все, чтобы "отминусовать" эти силы".
Как рассказал пресс-центр ОПУ, на заседании ставки главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующие войсками оперативных направлений доложили о ситуации на фронте, отдельно – о действиях на донецком направлении.
"Также были заслушаны доклады руководителей разведки о планах врага на ближайшее время. Участники заседания проанализировали обеспечение сил обороны техникой, вооружением и боеприпасами, а также актуальные потребности войск для прохождения зимнего периода", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Согласно данным Генштаба, военные РФ продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются. Наибольшие потери Россия в последние дни несет на этих двух, а также на лиманском направлении.