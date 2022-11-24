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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о ситуации на передовой: Есть направления, на которых готовим продвижение вперед

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Украинские военные храбро обороняются, отметил Зеленский
Украинские военные храбро обороняются, отметил Зеленский
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины в войне против российских оккупантов удерживают ключевые рубежи на всех направлениях.

Об этом 24 ноября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Президент рассказал, какие вопросы обсуждались сегодня на заседании ставки верховного главнокомандующего.

"Конечно, очень внимательно и подробно рассмотрели на ставке ситуацию на передовой. Как бы ни было сложно, на всех направлениях держим ключевые рубежи. Наши ребята храбро обороняются. И есть направления, на которых готовим продвижение вперед, – отметил Зеленский. – Фиксируем, как оккупанты пытаются перебрасывать дополнительные силы. Делаем все, чтобы "отминусовать" эти силы".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1080250375987652/

Как рассказал пресс-центр ОПУ, на заседании ставки главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующие войсками оперативных направлений доложили о ситуации на фронте, отдельно – о действиях на донецком направлении.

"Также были заслушаны доклады руководителей разведки о планах врага на ближайшее время. Участники заседания проанализировали обеспечение сил обороны техникой, вооружением и боеприпасами, а также актуальные потребности войск для прохождения зимнего периода", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Согласно данным Генштаба, военные РФ продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются. Наибольшие потери Россия в последние дни несет на этих двух, а также на лиманском направлении.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, ВСУ, наступление, война России против Украины, президент, заседание, российские оккупанты, деоккупация
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