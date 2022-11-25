Количество жертв обстрела оккупантами жилого района в Херсоне увеличилось до семи, еще 21 человек получил ранение – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.

По состоянию на 20.21 было известно о четырех погибших.

"Сегодняшний день – очередная страшная страница в истории нашего города-героя. Только за вечер – 21 раненый и семь погибших", – написал Янушевич.

Российские оккупанты из артиллерии и РСЗО накрыли огнем жилой район Херсона около 17.00. Из-за обстрелов загорелась многоэтажка. Кроме того, вражеские снаряды попали и на детскую площадку, отмечал Янушевич.