Количество жертв обстрела оккупантами жилого района в Херсоне увеличилось до семи, еще 21 человек получил ранение – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.
По состоянию на 20.21 было известно о четырех погибших.
"Сегодняшний день – очередная страшная страница в истории нашего города-героя. Только за вечер – 21 раненый и семь погибших", – написал Янушевич.
Российские оккупанты из артиллерии и РСЗО накрыли огнем жилой район Херсона около 17.00. Из-за обстрелов загорелась многоэтажка. Кроме того, вражеские снаряды попали и на детскую площадку, отмечал Янушевич.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.
Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Россияне системно обстреливают Херсон и другие населенные пункты региона с левого берега, так как хотят отомстить местным жителям, заявляли в ОП 21 ноября.