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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Количество жертв обстрела оккупантами жилого района в Херсоне увеличилось до семи, еще 21 человек получил ранение – ОВА

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Из-за обстрелов оккупантами Херсона загорелась многоэтажка, отмечал Янушевич
Из-за обстрелов оккупантами Херсона загорелась многоэтажка, отмечал Янушевич
Фото: ДСНС України / Facebook (иллюстративное)

В Херсоне выросло число пострадавших в результате обстрела города российскими оккупационными войсками вечером 24 ноября.

Об этом в Facebook сообщил глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.

По состоянию на 20.21 было известно о четырех погибших.

"Сегодняшний день – очередная страшная страница в истории нашего города-героя. Только за вечер – 21 раненый и семь погибших", – написал Янушевич.

https://www.facebook.com/YanushevichKherson/posts/pfbid02Pob679C6ktYpv9W4HwzN7GHhuqa1XVvmGjjVkuGRxwR5nhooJzNhfsiUB5HCDGsjl

Российские оккупанты из артиллерии и РСЗО накрыли огнем жилой район Херсона около 17.00. Из-за обстрелов загорелась многоэтажка. Кроме того, вражеские снаряды попали и на детскую площадку, отмечал Янушевич.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Россияне системно обстреливают Херсон и другие населенные пункты региона с левого берега, так как хотят отомстить местным жителям, заявляли в ОП 21 ноября.

Теги: Россия, Украина, Херсон, раненые, РСЗО, Херсонская ОГА, артиллерия, жертвы, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, погибшие, ранение, население, российские оккупанты, Ярослав Янушевич
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