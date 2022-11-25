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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли Волчанск и Купянск, два человека в области ранены – Харьковская ОВА

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В Купянске ракета прилетела на территорию детского сада
В Купянске ракета прилетела на территорию детского сада
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Оккупанты продолжают обстреливать из артиллерии населенные пункты Купянского, Харьковского, Чугуевского районов Харьковской области. Об этом утром 25 ноября сообщил в Telegram глава ОВА Олег Синегубов.

"Ударили артиллерией по Волчанску, поврежден жилой дом. Госпитализирован с ранением мужчина 66 лет", – написал глава ОВА.

Кроме того, в Волчанске 69-летний мужчина подорвался на мине. Он госпитализирован с осколочными ранениями.

Также ночью и утром россияне нанесли удары ракетами С-300 по Купянску. Есть попадания на территории детского сада и медицинского учреждения. Предварительно – без пострадавших.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. 16 сентября украинские военные зашли в Купянск.

В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории региона, отметили в ОВА. 1 ноября замглавы ОП заявил, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Теги: Харьковская область, артиллерия, Купянск, обстрелы, Волчанск, война России против Украины, ракеты, С-300, Олег Синегубов
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