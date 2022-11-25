Россияне обстреляли Волчанск и Купянск, два человека в области ранены – Харьковская ОВА

В Купянске ракета прилетела на территорию детского сада Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

"Ударили артиллерией по Волчанску, поврежден жилой дом. Госпитализирован с ранением мужчина 66 лет", – написал глава ОВА.

Кроме того, в Волчанске 69-летний мужчина подорвался на мине. Он госпитализирован с осколочными ранениями.

Также ночью и утром россияне нанесли удары ракетами С-300 по Купянску. Есть попадания на территории детского сада и медицинского учреждения. Предварительно – без пострадавших.