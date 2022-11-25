В Харьковской области около 100 тыс. потребителей остаются без света, электроснабжение планируют восстановить в течение дня – ОВА

По его данным, всем потребителям в Харькове подача электроэнергии уже возобновлена.

"По области остаются частично без электричества около 100 тыс. потребителей: часть жителей Изюмской, Купянской, Боровской общин, а также часть Змиевской, Балаклейской и Шевченковской. Их энергетики планируют запитать в течение дня", – написал Синегубов. Он также сообщил, что в области, включая Харьков, введены графики отключений для стабилизации системы, периоды отключений могут увеличиваться.

Вечером 24 ноября, по данным Синегубова, в Харькове были без света около 150 тыс. потребителей, в районах области – почти 300 тыс.