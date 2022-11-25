В Харьковской области около 100 тыс. потребителей остаются без света, электроснабжение планируют восстановить в течение дня – ОВА

По его данным, всем потребителям в Харькове подача электроэнергии уже возобновлена.
"По области остаются частично без электричества около 100 тыс. потребителей: часть жителей Изюмской, Купянской, Боровской общин, а также часть Змиевской, Балаклейской и Шевченковской. Их энергетики планируют запитать в течение дня", – написал Синегубов.
Он также сообщил, что в области, включая Харьков, введены графики отключений для стабилизации системы, периоды отключений могут увеличиваться.
Вечером 24 ноября, по данным Синегубова, в Харькове были без света около 150 тыс. потребителей, в районах области – почти 300 тыс.
Контекст:
Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.
В результате обстрелов 23 ноября, по данным украинского МВД, погибли минимум 10 человек. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях.
Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.
По состоянию на 19.00 24 ноября производители электроэнергии обеспечили около 50% потребностей украинцев, работала значительная часть ГЭС и ТЭС, набирали мощность атомные станции, проинформировала пресс-служба "Укрэнерго".