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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Изюм уничтожен российскими оккупантами на 80% – Синегубов

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Жилищный фонд Изюма претерпел значительные разрушения
Жилищный фонд Изюма претерпел значительные разрушения
Фото: Харківська ОВА / Telegram

В результате активных боевых действий инфраструктура и жилищный фонд Изюма Харьковской области претерпели значительные разрушения. Предварительно, повреждены или уничтожены 80% зданий, сообщила Харьковская ОГА.

По данным ОГА, оккупанты уничтожили и спецтехнику, находившуюся на балансе коммунальных предприятий Изюма.

"В этом вопросе будем обращаться за помощью к территориальным общинам Львовской, Ивано-Франковской, Киевской областей и других регионов, рассчитываем на поддержку. К сожалению, Изюм больше всего пострадал от оккупантов, город уничтожен на 80%. Об этом знают все. Поэтому местным властям нужно теснее налаживать партнерство", – сказал глава ОГА Олег Синегубов.

Несмотря на значительные разрушения и загрязнения района взрывоопасными предметами, продолжаются восстановительные работы. Одной из первых начала возобновлять свою работу "Укрпошта". Также в деоккупированные общины вернулись отделения банков.

Контекст:

Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм Харьковской области. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.

7 октября пресс-служба "Укрзалізниці" заявила, что с Изюмом возобновляется железнодорожное сообщениеВ восстановлении инфраструктуры на деоккупированной и прифронтовой территории Харьковской области задействовано около 100 железнодорожников и более 10 единиц техники.

14 октября глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в Изюм вернули газоснабжение. Также возобновляется газоснабжение 15 сел Изюмского района, где подключены к газу уже около 900 домовладений.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Изюм, Харьковская область, война России против Украины, Олег Синегубов
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