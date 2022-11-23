Изюм уничтожен российскими оккупантами на 80% – Синегубов

По данным ОГА, оккупанты уничтожили и спецтехнику, находившуюся на балансе коммунальных предприятий Изюма.

"В этом вопросе будем обращаться за помощью к территориальным общинам Львовской, Ивано-Франковской, Киевской областей и других регионов, рассчитываем на поддержку. К сожалению, Изюм больше всего пострадал от оккупантов, город уничтожен на 80%. Об этом знают все. Поэтому местным властям нужно теснее налаживать партнерство", – сказал глава ОГА Олег Синегубов.

Несмотря на значительные разрушения и загрязнения района взрывоопасными предметами, продолжаются восстановительные работы. Одной из первых начала возобновлять свою работу "Укрпошта". Также в деоккупированные общины вернулись отделения банков.