"Картина, печальная до слез. Больница разрушена полностью". Тодуров рассказал о приеме пациентов в Изюме

"Картина, печальная до слез. Больница разрушена полностью. Этот кабинет – пожалуй, единственное теплое место с освещением, где можно хоть как-то принять людей. Здесь же и кровати [где лежат пациенты], это же и реанимация, я так понимаю, и все остальное", – рассказал Тодуров.
По словам гендиректора Института сердца, за день вместе с главврачом изюмской больницы он принял в Изюме около 60 пациентов. Тодуров рассказал, что в городе остались люди, требующие "серьезного к себе медицинского отношения", в основном пожилые, с пороками сердца.
"Большинство пациентов больше полугода вообще не имели общения с кардиологом. Сейчас [делаются] первые шаги, чтобы наладить кардиологическую службу", – добавил он, отметив, что больше половины людей, которых осмотрел, приглашает на лечение в Киев.
Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм Харьковской области. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.
7 октября пресс-служба "Укрзалізниці" заявила, что с Изюмом возобновляется железнодорожное сообщение. В восстановлении инфраструктуры на деоккупированной и прифронтовой территории Харьковской области задействовано около 100 железнодорожников и более 10 единиц техники.
14 октября глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в Изюм вернули газоснабжение. Также возобновляется газоснабжение 15 сел Изюмского района, где подключены к газу уже около 900 домовладений.