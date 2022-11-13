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"Картина, печальная до слез. Больница разрушена полностью". Тодуров рассказал о приеме пациентов в Изюме

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Тодуров принимал пациентов в кабинете, который, по его словам, одновременно служит приемным отделением и реанимацией в разрушенной больнице
Тодуров принимал пациентов в кабинете, который, по его словам, одновременно служит приемным отделением и реанимацией в разрушенной больнице
Скриншот: Дмитрий Гордон / Telegram

Генеральный директор Института сердца Борис Тодуров принял пациентов в Изюме Харьковской области, который в сентябре был освобожден от российских оккупантов. Об этом в Telegram сообщил основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон, опубликовав видео о поездке врача в Изюм.

"Картина, печальная до слез. Больница разрушена полностью. Этот кабинет – пожалуй, единственное теплое место с освещением, где можно хоть как-то принять людей. Здесь же и кровати [где лежат пациенты], это же и реанимация, я так понимаю, и все остальное", – рассказал Тодуров.

По словам гендиректора Института сердца, за день вместе с главврачом изюмской больницы он принял в Изюме около 60 пациентов. Тодуров рассказал, что в городе остались люди, требующие "серьезного к себе медицинского отношения", в основном пожилые, с пороками сердца.

"Большинство пациентов больше полугода вообще не имели общения с кардиологом. Сейчас [делаются] первые шаги, чтобы наладить кардиологическую службу", – добавил он, отметив, что больше половины людей, которых осмотрел, приглашает на лечение в Киев.

Контекст:

Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм Харьковской области. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.

7 октября пресс-служба "Укрзалізниці" заявила, что с Изюмом возобновляется железнодорожное сообщениеВ восстановлении инфраструктуры на деоккупированной и прифронтовой территории Харьковской области задействовано около 100 железнодорожников и более 10 единиц техники.

14 октября глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в Изюм вернули газоснабжение. Также возобновляется газоснабжение 15 сел Изюмского района, где подключены к газу уже около 900 домовладений.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Дмитрий Гордон, Изюм, больница, Борис Тодуров, лечение, инфраструктура, реанимация
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