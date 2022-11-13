"Картина, печальная до слез. Больница разрушена полностью". Тодуров рассказал о приеме пациентов в Изюме

Тодуров принимал пациентов в кабинете, который, по его словам, одновременно служит приемным отделением и реанимацией в разрушенной больнице Скриншот: Дмитрий Гордон / Telegram

"Картина, печальная до слез. Больница разрушена полностью. Этот кабинет – пожалуй, единственное теплое место с освещением, где можно хоть как-то принять людей. Здесь же и кровати [где лежат пациенты], это же и реанимация, я так понимаю, и все остальное", – рассказал Тодуров.

По словам гендиректора Института сердца, за день вместе с главврачом изюмской больницы он принял в Изюме около 60 пациентов. Тодуров рассказал, что в городе остались люди, требующие "серьезного к себе медицинского отношения", в основном пожилые, с пороками сердца.

"Большинство пациентов больше полугода вообще не имели общения с кардиологом. Сейчас [делаются] первые шаги, чтобы наладить кардиологическую службу", – добавил он, отметив, что больше половины людей, которых осмотрел, приглашает на лечение в Киев.