"В одно мгновение в Изюме я потерял семь родных людей". Новая история в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

О гибели своих родных Виталий узнал 3 марта, на следующий день после того, как на Изюм сбросили три авиабомбы Фото предоставлено пресс-службой Фонда Рината Ахметова

24 февраля Виталий проснулся от взрывов в Киеве, вскоре увидел, как по проспекту ехали два российских БТР.

"26 февраля мне позвонил родной брат, проживающий в селе в Харьковской области, и сказал, что из Белгорода идут российские колонны. Его семья решила ехать в Изюм, где живет наша мать. Их выпустили последней машиной. Лучше бы не выпускали, – говорит Виталий.

В этом же городе жила его 19-летняя дочь от первого брака. Она намеревалась покинуть Украину и вместе с подругой переехать в Польшу, но отец посоветовал остаться, считая, что рядом с семьей ей будет спокойнее.

О гибели своих родных Виталий узнал 3 марта, на следующий день после того, как на Изюм сбросили три авиабомбы.

По словам мужчины, он приехал в Изюм только после деоккупации города, но отыскать тела или могилы родных пока что не смог.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 50 тыс. историй.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.

В ноябре музей запустил серию подкастов из интервью известных украинских и зарубежных историков, мыслителей и художников.