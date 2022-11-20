ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"В одно мгновение в Изюме я потерял семь родных людей". Новая история в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
О гибели своих родных Виталий узнал 3 марта, на следующий день после того, как на Изюм сбросили три авиабомбы
О гибели своих родных Виталий узнал 3 марта, на следующий день после того, как на Изюм сбросили три авиабомбы
Фото предоставлено пресс-службой Фонда Рината Ахметова

2 марта во время прямого попадания российской авиабомбы в жилой дом в Изюме у киевлянина Виталия погибли семь родственников – мать, дочь, родной брат с женой и двумя детьми, тетя. Своей историей мужчина поделился с музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

24 февраля Виталий проснулся от взрывов в Киеве, вскоре увидел, как по проспекту ехали два российских БТР.

"26 февраля мне позвонил родной брат, проживающий в селе в Харьковской области, и сказал, что из Белгорода идут российские колонны. Его семья решила ехать в Изюм, где живет наша мать. Их выпустили последней машиной. Лучше бы не выпускали, – говорит Виталий.

В этом же городе жила его 19-летняя дочь от первого брака. Она намеревалась покинуть Украину и вместе с подругой переехать в Польшу, но отец посоветовал остаться, считая, что рядом с семьей ей будет спокойнее.

О гибели своих родных Виталий узнал 3 марта, на следующий день после того, как на Изюм сбросили три авиабомбы.

По словам мужчины, он приехал в Изюм только после деоккупации города, но отыскать тела или могилы родных пока что не смог.

https://www.facebook.com/AkhmetovFDU/posts/pfbid024YFt2EfHZxj2oN5kw6yr5x8U1XFahQttnJyLy4YPruiMdZVJquCKFBPFcddwbxfsl

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 50 тыс. историй.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.

В ноябре музей запустил серию подкастов из интервью известных украинских и зарубежных историков, мыслителей и художников.

Контекст:

Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм Харьковской области. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.

7 октября пресс-служба "Укрзалізниці" заявила, что с Изюмом возобновляется железнодорожное сообщениеВ восстановлении инфраструктуры на деоккупированной и прифронтовой территории Харьковской области задействовано около 100 железнодорожников и более 10 единиц техники.

14 октября глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в Изюм вернули газоснабжение. Также возобновляется газоснабжение 15 сел Изюмского района, где подключены к газу уже около 900 домовладений.

Теги: смерть, Изюм, война России против Украины, бомба
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"В 300-й раз беременна". Каменских снялась в наряде, скрывающем фигуру
"В 300-й раз беременна". Каменских снялась в наряде, скрывающем фигуру
41-летний Кулеба показал воскресеный завтрак, который приготовил сам
41-летний Кулеба показал воскресеный завтрак, который приготовил сам
"Я ничего не успеваю". Жена Беднякова показала будни с грудным ребенком
"Я ничего не успеваю". Жена Беднякова показала будни с грудным ребенком
Жена Павлика показала, в кого ее сын-блондин
Жена Павлика показала, в кого ее сын-блондин
Шоптенко назвала лучший антидепрессант
Шоптенко назвала лучший антидепрессант
28-летняя внучка Байдена вышла замуж за 25-летнего юриста. Вечеринка состоялась в Белом доме. Свадебные фото
28-летняя внучка Байдена вышла замуж за 25-летнего юриста. Вечеринка состоялась в Белом доме. Свадебные фото
Умер 58-летний основатель рок-группы "Кому вниз" Степаненко
Умер 58-летний основатель рок-группы "Кому вниз" Степаненко
47-летний Арестович рассказал о 18-летней дочери Аэлите. Фото
47-летний Арестович рассказал о 18-летней дочери Аэлите. Фото
"Лучшая инвестиция в будущее". Молодожены купили для ВСУ авто за деньги, подаренные им на свадьбу
"Лучшая инвестиция в будущее". Молодожены купили для ВСУ авто за деньги, подаренные им на свадьбу
  "Очень вкусно". Простой рецепт приготовления цветной капусты по-испански. Видео
  "Очень вкусно". Простой рецепт приготовления цветной капусты по-испански. Видео
"Заявления на грани фола". Арестович рассказал, как Зеленский отреагировал на его намерение баллотироваться в президенты
"Заявления на грани фола". Арестович рассказал, как Зеленский отреагировал на его намерение баллотироваться в президенты
"Беременна", "В ожидании". Дорофеева после того, как ее новый бойфренд рассказал, почему ушел от второй жены, сделала новое заявление
"Беременна", "В ожидании". Дорофеева после того, как ее новый бойфренд рассказал, почему ушел от второй жены, сделала новое заявление
"Красота сила страшная". Жена Тигипко снялась в прозрачном корсете
"Красота – сила страшная". Жена Тигипко снялась в прозрачном корсете
Бабкин сообщил, что вернулся вместе с женой в Украину из Германии
Бабкин сообщил, что вернулся вместе с женой в Украину из Германии
"Знову розквітне Херсон, і люди – красиві та добрі люди тоді запанують у ньому". Серга выступил перед жителями освобожденного города. Видео
"Знову розквітне Херсон, і люди – красиві та добрі люди тоді запанують у ньому". Серга выступил перед жителями освобожденного города. Видео
  "Эта песня для меня как наслаждение". Kola презентовала авторскую композицию о расставании. Видео
  "Эта песня для меня – как наслаждение". Kola презентовала авторскую композицию о расставании. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Заявления на грани фола". Арестович рассказал, как Зеленский отреагировал на его намерение баллотироваться в президенты (306552)
2
"Я очень себя виню". Жена Павлика озвучила диагноз их полуторагодовалого сына (235086)
3
"Они не спрашивали, можем мы или нет. Просто назвали дату и время". Сморигин рассказал о встрече с Лукашенко (204476)
4
"90 процентов показали себя, как трусы и никчемные черви". Анатолий Анатолич высказался о российском шоу-бизнесе (106099)
5
"Беременна", "В ожидании". Дорофеева после того, как ее новый бойфренд рассказал, почему ушел от второй жены, сделала новое заявление (63413)
6
"Наташа, рад, что ты с нами". Лидер группы "Ногу свело!" отреагировал на высказывание Ветлицкой о своем новом антивоенном клипе (57133)
7
"Какая хорошенькая". 53-летняя Лопес показала, как выглядела в откровенных нарядах 20 лет назад (52423)
8
"Четыре подхода". 33-летняя Мишина показала упражнение для плоского и красивого живота (48012)
 
 
 
 