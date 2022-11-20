"В одно мгновение в Изюме я потерял семь родных людей". Новая история в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

24 февраля Виталий проснулся от взрывов в Киеве, вскоре увидел, как по проспекту ехали два российских БТР.
"26 февраля мне позвонил родной брат, проживающий в селе в Харьковской области, и сказал, что из Белгорода идут российские колонны. Его семья решила ехать в Изюм, где живет наша мать. Их выпустили последней машиной. Лучше бы не выпускали, – говорит Виталий.
В этом же городе жила его 19-летняя дочь от первого брака. Она намеревалась покинуть Украину и вместе с подругой переехать в Польшу, но отец посоветовал остаться, считая, что рядом с семьей ей будет спокойнее.
О гибели своих родных Виталий узнал 3 марта, на следующий день после того, как на Изюм сбросили три авиабомбы.
По словам мужчины, он приехал в Изюм только после деоккупации города, но отыскать тела или могилы родных пока что не смог.
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 50 тыс. историй.
Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.
В ноябре музей запустил серию подкастов из интервью известных украинских и зарубежных историков, мыслителей и художников.
Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм Харьковской области. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.
7 октября пресс-служба "Укрзалізниці" заявила, что с Изюмом возобновляется железнодорожное сообщение. В восстановлении инфраструктуры на деоккупированной и прифронтовой территории Харьковской области задействовано около 100 железнодорожников и более 10 единиц техники.
14 октября глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в Изюм вернули газоснабжение. Также возобновляется газоснабжение 15 сел Изюмского района, где подключены к газу уже около 900 домовладений.