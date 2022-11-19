"Украинцы восхищают мир отвагой и героизмом". Директор музея Варшавского восстания дал интервью музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Олдаковский: Мы даже не представляли, что в третьей декаде ХХІ века в Европе возможна война Фото предоставлено пресс-службой Фонда Рината Ахметова

По мнению эксперта, оккупационная армия РФ использует в войне против Украины опыт Третьего рейха, так как, совершая преступления против мирного населения, российские оккупанты пытаются их скрыть путем уничтожения документов и сжигания тел убитых ими людей.

Олдаковский подчеркнул, что это сходство шокирует, так как опыт Второй мировой войны не должен был нигде и никогда повториться.

"Мы даже не представляли, что в третьей декаде ХХІ века в Европе возможна война, в которой одно государство намерено уничтожить другое", – заявил он.

Олдаковский заявил, что украинцы в противостоянии оккупантам показали себя людьми, для которых "свобода порой важнее даже собственной жизни."

"Они восхищают мир своей отвагой, героизмом и мотивацией к борьбе", – заявил он.

Специалист отметил, что диктаторы всегда проигрывают, а после победы над российскими оккупантами, именно музеи будут передавать будущим поколениям правду о войне.

"Музей "Голоса Мирных2 важен, потому что нельзя рассказать об этой войне без историй людей. Чтобы история была рассказана правдиво, ее должны рассказывать свидетели – те, кто имел опыт и видел. Создание такого большого сборника показаний очень важно для будущего", – резюмировал эксперт.