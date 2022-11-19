"Украинцы восхищают мир отвагой и героизмом". Директор музея Варшавского восстания дал интервью музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

По мнению эксперта, оккупационная армия РФ использует в войне против Украины опыт Третьего рейха, так как, совершая преступления против мирного населения, российские оккупанты пытаются их скрыть путем уничтожения документов и сжигания тел убитых ими людей.
Олдаковский подчеркнул, что это сходство шокирует, так как опыт Второй мировой войны не должен был нигде и никогда повториться.
"Мы даже не представляли, что в третьей декаде ХХІ века в Европе возможна война, в которой одно государство намерено уничтожить другое", – заявил он.
Олдаковский заявил, что украинцы в противостоянии оккупантам показали себя людьми, для которых "свобода порой важнее даже собственной жизни."
"Они восхищают мир своей отвагой, героизмом и мотивацией к борьбе", – заявил он.
Специалист отметил, что диктаторы всегда проигрывают, а после победы над российскими оккупантами, именно музеи будут передавать будущим поколениям правду о войне.
"Музей "Голоса Мирных2 важен, потому что нельзя рассказать об этой войне без историй людей. Чтобы история была рассказана правдиво, ее должны рассказывать свидетели – те, кто имел опыт и видел. Создание такого большого сборника показаний очень важно для будущего", – резюмировал эксперт.
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 50 тыс. историй.
Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.
В ноябре музей запустил серию подкастов из интервью известных украинских и зарубежных историков, мыслителей и художников.