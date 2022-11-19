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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Украинцы восхищают мир отвагой и героизмом". Директор музея Варшавского восстания дал интервью музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Олдаковский: Мы даже не представляли, что в третьей декаде ХХІ века в Европе возможна война
Олдаковский: Мы даже не представляли, что в третьей декаде ХХІ века в Европе возможна война
Фото предоставлено пресс-службой Фонда Рината Ахметова

Директор музея Варшавского восстания Ян Олдаковский в интервью музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова рассказал, почему важно собирать и хранить истории мирных людей, пострадавших от полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По мнению эксперта, оккупационная армия РФ использует в войне против Украины опыт Третьего рейха, так как, совершая преступления против мирного населения, российские оккупанты пытаются их скрыть путем уничтожения документов и сжигания тел убитых ими людей.

Олдаковский подчеркнул, что это сходство шокирует, так как опыт Второй мировой войны не должен был нигде и никогда повториться. 

"Мы даже не представляли, что в третьей декаде ХХІ века в Европе возможна война, в которой одно государство намерено уничтожить другое",  – заявил он.

Олдаковский заявил, что украинцы в противостоянии оккупантам показали себя людьми, для которых "свобода порой важнее даже собственной жизни."

"Они восхищают мир своей отвагой, героизмом и мотивацией к борьбе",  – заявил он.

Специалист отметил, что диктаторы всегда проигрывают, а после победы над российскими оккупантами, именно музеи будут передавать будущим поколениям правду о войне.

"Музей "Голоса Мирных2 важен, потому что нельзя рассказать об этой войне без историй людей. Чтобы история была рассказана правдиво, ее должны рассказывать свидетели   те, кто имел опыт и видел. Создание такого большого сборника показаний очень важно для будущего",  – резюмировал эксперт.

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 50 тыс. историй.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.

В ноябре музей запустил серию подкастов из интервью известных украинских и зарубежных историков, мыслителей и художников.

Теги: Ринат Ахметов, война, оккупация, Варшава, вторжение, война России против Украины, музей
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