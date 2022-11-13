Дочь родила в подвале в Буче: новая история в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Младшим близнецам Екатерины в феврале было семь месяцев, и, когда начались взрывы, над домами летала авиация и не утихал сигнал тревоги, семья уехала за границу. В Буче им приходилось каждую тревогу одевать семерых детей и выводить и выносить их на руках в безопасное место. Поэтому женщина уже 25 февраля умоляла мужа уехать из дома.

"Мы убегали, не взяв ничего с собой. Не знали, куда едем и как доедем. Тяжелее всего было то, что в Буче оставались сын, дочь на 39-й неделе беременности, зять и друг семьи", – рассказала Екатерина.

Сначала большая семья жила в Закарпатье, потом уехала в Германию, куда пригласили знакомые. Жили там на агрофирме.

"К нам приходили чужие люди, несли деньги, одежду, сладости для детей. Немцы говорили, что готовы отдать последнюю рубашку, чтобы нам стало легче. И плакали вместе с нами", – рассказывает женщина.

Позже для них нашли дом, дети пошли в школу. Семья получает продукты, детям передали новую коляску, велосипеды и самокаты. В это время Екатерина и ее муж стали бабушкой и дедушкой.

"У дочери в Буче начались схватки. Это было самое страшное, что мы с мужем пережили за все это время. Она была в доме без света, газа, воды, отопления и без акушера. Роды принимали соседки: терапевт, домохозяйка и дизайнер. Так родилась наша внучка Алиса", – поделилась женщина.

Через несколько дней старших детей и внука смогли эвакуировать в Ровенскую область, но позже они вернулись домой. Бабушка и дедушка еще не видели Алису, но возвращаться пока не готовы: младшие дети только недавно перестали пугаться и вспоминать пережитое.

"Мы очень благодарны этой земле и людям. И очень благодарны всем, кто остался в Украине и с каждой минутой приближает победу", – говорит Екатерина.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 40 тыс. историй.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.