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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собрал более 50 тыс. историй о войне

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Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны
Фото предоставлено пресс-службой Фонда Рината Ахметова

Архив музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова ежедневно пополняется новыми историями мирных жителей Украины, пострадавших от войны. В настоящее время архив музея содержит уже более 50 тыс. настоящих, откровенных, живых историй из первых уст. Об этом сообщается 17 ноября на странице Фонда в Facebook.

"Я бы хотел, чтобы все эти истории не стерлись из памяти, чтобы наши воспоминания остались навсегда. Чтобы каждая человеческая история из музея "Голоса Мирных" стала призывом к прекращению этой ужасной войны и недопущению подобных трагедий в будущем", – сказал основатель Фонда Ринат Ахметов.

https://www.facebook.com/AkhmetovFDU/posts/pfbid0VeaDT6PhTCNoNGLC9DzMyAKV4gQGPHzHVDeVbmWkVVjucSnv3omAyUF8MxhjyZyfl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. 

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.

В ноябре музей запустил серию подкастов из интервью известных украинских и зарубежных историков, мыслителей и художников.

Теги: Ринат Ахметов, война России против Украины, музей
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