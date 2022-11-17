Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собрал более 50 тыс. историй о войне

"Я бы хотел, чтобы все эти истории не стерлись из памяти, чтобы наши воспоминания остались навсегда. Чтобы каждая человеческая история из музея "Голоса Мирных" стала призывом к прекращению этой ужасной войны и недопущению подобных трагедий в будущем", – сказал основатель Фонда Ринат Ахметов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.

В ноябре музей запустил серию подкастов из интервью известных украинских и зарубежных историков, мыслителей и художников.