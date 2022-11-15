Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова запускает серию подкастов

Героем первого выпуска стал директор польского Государственного музея Аушвиц-Биркенау Пйотр Цивинский. Он отметил, что Украина имеет сложную историю – и самую большую историческую цену заплатили те ее территории, которые были ближе к России.

Интервью с экспертами будут выходить на сайте "НВ Подкасты" медиахолдинга "НВ".