Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова запускает серию подкастов

Героем первого выпуска стал директор польского Государственного музея Аушвиц-Биркенау Пйотр Цивинский. Он отметил, что Украина имеет сложную историю – и самую большую историческую цену заплатили те ее территории, которые были ближе к России.
Интервью с экспертами будут выходить на сайте "НВ Подкасты" медиахолдинга "НВ".
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 50 тыс. историй.
Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.