Директор польского музея Аушвиц-Биркенау: Сбор свидетельств людей является очень важным трудом

"Это война, которая имеет огромное значение во многих плоскостях. Украинский мир не будет таким, каким был, – потому что мир теперь переписан заново", – сказал Цивинский.
Он напомнил, что Украина имеет сложную историю – и самую большую историческую цену заплатили те ее территории, которые были ближе к России. Но сейчас очень изменилось позиционирование России в мире и новые государства, вступающие в НАТО, а также угрозы в энергетике – все это мотивирует Европу к единству, считает эксперт.
"Сбор свидетельств людей является очень важным трудом. Учитывая эволюцию травмы, мы можем видеть, что такие показания легче приобретать непосредственно после трудных моментов. Или уже гораздо позже, – объяснил Цивинский. – Поймите, на самом деле это откладывается и забывается, мозг выбрасывает это на маргинес, потому что это страшно. И мозг восстанавливает это гораздо позже. Во многих случаях – может, не всегда, но часто – это трудно вспомнить".
В связи с этим именно первые записи очень важны и ценны не только для историков или учителей, но также и для юристов, которые вскоре будут заниматься этой войной. Цивинский отметил, что десятки историй, собранных в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, – это только начало.
"Это стоимость в моральной и учебной оценке – Украина и мир еще будут искать механизмы для демонстрации этого. Количество и качество материала в будущем играют гигантскую роль", – сказал он.
Эксперт убежден, что война будет выиграна не количеством танков, а духом, так как дух борьбы намного ценнее танков, установок или кораблей в Черном море.
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 40 тыс. историй.
Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.