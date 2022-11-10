ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Директор польского музея Аушвиц-Биркенау: Сбор свидетельств людей является очень важным трудом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пйотр Цивинский: Мозг выбрасывает это на маргинес, потому что это страшно
Пйотр Цивинский: Мозг выбрасывает это на маргинес, потому что это страшно
Фото: civilvoicesmuseum.org

Собирать, документировать и хранить показания очевидцев – жертв войны очень важно, заявил в интервью музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова директор польского Государственного музея Аушвиц-Биркенау Пйотр Цивинский. Интервью опубликовано на сайте музея.

"Это война, которая имеет огромное значение во многих плоскостях. Украинский мир не будет таким, каким был, – потому что мир теперь переписан заново", – сказал Цивинский.

Он напомнил, что Украина имеет сложную историю – и самую большую историческую цену заплатили те ее территории, которые были ближе к России. Но сейчас очень изменилось позиционирование России в мире и новые государства, вступающие в НАТО, а также угрозы в энергетике  – все это мотивирует Европу к единству, считает эксперт. 

"Сбор свидетельств людей является очень важным трудом. Учитывая эволюцию травмы, мы можем видеть, что такие показания легче приобретать непосредственно после трудных моментов. Или уже гораздо позже, – объяснил Цивинский. – Поймите, на самом деле это откладывается и забывается, мозг выбрасывает это на маргинес, потому что это страшно. И мозг восстанавливает это гораздо позже. Во многих случаях – может, не всегда, но часто – это трудно вспомнить".

В связи с этим именно первые записи очень важны и ценны не только для историков или учителей, но также и для юристов, которые вскоре будут заниматься этой войной. Цивинский отметил, что десятки историй, собранных в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, – это только начало.

"Это стоимость в моральной и учебной оценке – Украина и мир еще будут искать механизмы для демонстрации этого. Количество и качество материала в будущем играют гигантскую роль", – сказал он.

Эксперт убежден, что война будет выиграна не количеством танков, а духом, так как дух борьбы намного ценнее танков, установок или кораблей в Черном море.

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 40 тыс. историй.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.

Теги: война, Фонд Рината Ахметова, история, жертвы, архив, война России против Украины, психология, музей
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
По музею можно пройтись в виртуальном туре
ВОЙНА В УКРАИНЕ
Музей Примаченко, который в феврале сожгли оккупанты, можно посмотреть в 3D-туре
24 октября, 2022 20.13
Костин: Опасно было всегда. С первого же рейса мы опускали шторы, выключали свет, заклеивали окна
ВОЙНА В УКРАИНЕ, Новости
"Эвакуировали поездом 40 тыс. человек". Новая история в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
1 ноября, 2022 17.47
Швец: Нельзя сдаваться, надо идти до конца, получится или нет как бог даст, но нужно сделать все, что в твоих силах  
Новости
"Я хотел быть похожим на петушка из Бородянки". Александр Швец рассказал, как перевозил свою фарфоровую коллекцию во время обстрелов Киева G
18 октября, 2022 16.16  
Здание музея было построено в 1911 году
КУЛЬТУРА, ВОЙНА В УКРАИНЕ, Новости
Киевский музей с уникальными экспонатами объявил сбор денег для восстановления здания, поврежденного во время ракетного обстрела города
18 октября, 2022 12.32
Саша Мероненко: Я взял вещи, документы. Булочку взял, конфеты, которые маме привез и всей семье
ВОЙНА В УКРАИНЕ, ОБЩЕСТВО
Два месяца в оккупации без родителей. История девятилетнего мальчика вошла в архив музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
15 октября, 2022 18.16
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Она сошла с ума. Позор". В сети раскритиковали 63-летнюю Мадонну, которая облизала собачью миску
"Она сошла с ума. Позор". В сети раскритиковали 63-летнюю Мадонну, которая облизала собачью миску
Loboda показала, как выглядит после гастролей по США
Loboda показала, как выглядит после гастролей по США
"Жизнь продолжается". Tarabarova ждет третьего ребенка
"Жизнь продолжается". Tarabarova ждет третьего ребенка
Жена Тигипко рассказала, как одноклассники их сына отреагировали, когда узнали, кто его отец
Жена Тигипко рассказала, как одноклассники их сына отреагировали, когда узнали, кто его отец
Dantes показал, чем его накормил проводник поезда "Укразалізниці"
Dantes показал, чем его накормил проводник поезда "Укразалізниці"
Четыре фильма об Украине номинированы на Европейскую кинопремию. Награждение состоится в декабре
Четыре фильма об Украине номинированы на Европейскую кинопремию. Награждение состоится в декабре
"Была курточка расстегнута, он подошел, застегнул. Сказал: "Холодно". 35-летняя жена 48-летнего Арестовича рассказала, как начинался их роман
"Была курточка расстегнута, он подошел, застегнул. Сказал: "Холодно". 35-летняя жена 48-летнего Арестовича рассказала, как начинался их роман
"Хочу гріховною прокинутись ранком і дивитись в тебе до світанку". Тина Кароль опубликовала авторское четверостишие
"Хочу гріховною прокинутись ранком і дивитись в тебе до світанку". Тина Кароль опубликовала авторское четверостишие
"Корабль уплыл". 53-летняя Энистон рассказала, почему у нее больше никогда не будет детей
"Корабль уплыл". 53-летняя Энистон рассказала, почему у нее больше никогда не будет детей
Психиатр рассказал, какое чувство украинцы должны испытывать к населению РФ и их культуре
Психиатр рассказал, какое чувство украинцы должны испытывать к населению РФ и их культуре
"Она позволяла себе неприличные вещи". Звезда "Спокойной ночи, малыши" раскритиковала Пугачеву
"Она позволяла себе неприличные вещи". Звезда "Спокойной ночи, малыши" раскритиковала Пугачеву
Лопес рассказала, как снова сошлась с Аффлеком
Лопес рассказала, как снова сошлась с Аффлеком
"Ну наконец-то нормальный мужик", "Вовчик плачет где-то". В сети обсуждают страстный поцелуй Дорофеевой с новым бойфрендом
"Ну наконец-то нормальный мужик", "Вовчик плачет где-то". В сети обсуждают страстный поцелуй Дорофеевой с новым бойфрендом
Арестович привел аргумент, почему надо знать украинский язык
Арестович привел аргумент, почему надо знать украинский язык
"Они бы предпочли, чтобы я умерла". Спирс высказалась о "киношниках", которые хотят снять о ней фильм
"Они бы предпочли, чтобы я умерла". Спирс высказалась о "киношниках", которые хотят снять о ней фильм
"Как ты похожа на нее". Никитюк снялась в образе Леси Украинки
"Как ты похожа на нее". Никитюк снялась в образе Леси Украинки
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Больно, когда любимый предает". В сети поддержали Grosu, которая после отъезда бойфренда Полянского в РФ рассказала о своих чувствах (152048)
2
"Предатели должны отдыхать в кацапстане". В сети раскритиковали фото Лорак с дочкой из Испании (144329)
3
Экс-жена Кличко приспустила нижнее белье и снялась босиком (78552)
4
"А что врачи говорят?" В сети высмеяли 55-летнего Киркорова, который вышел на сцену в прозрачном комбинезоне. Видео (74463)
5
"О боже", "Видимо, она вообще с катушек слетела". В сети обсуждают Каминскую, спевшую "Червону руту" с неприличным словом (53886)
6
"Я всегда думала, что она гонит". Актриса Тышкевич рассказала о пророссийской позиции Байрак (52652)
7
"Была курточка расстегнута, он подошел, застегнул. Сказал: "Холодно". 35-летняя жена 48-летнего Арестовича рассказала, как начинался их роман (50750)
8
48-летняя Наталья Егорова снялась в полный рост в широких подвернутых джинсах и пуловере с глубоким вырезом (46560)
 
 
 
 