Директор польского музея Аушвиц-Биркенау: Сбор свидетельств людей является очень важным трудом

Пйотр Цивинский: Мозг выбрасывает это на маргинес, потому что это страшно Фото: civilvoicesmuseum.org

"Это война, которая имеет огромное значение во многих плоскостях. Украинский мир не будет таким, каким был, – потому что мир теперь переписан заново", – сказал Цивинский.

Он напомнил, что Украина имеет сложную историю – и самую большую историческую цену заплатили те ее территории, которые были ближе к России. Но сейчас очень изменилось позиционирование России в мире и новые государства, вступающие в НАТО, а также угрозы в энергетике – все это мотивирует Европу к единству, считает эксперт.

"Сбор свидетельств людей является очень важным трудом. Учитывая эволюцию травмы, мы можем видеть, что такие показания легче приобретать непосредственно после трудных моментов. Или уже гораздо позже, – объяснил Цивинский. – Поймите, на самом деле это откладывается и забывается, мозг выбрасывает это на маргинес, потому что это страшно. И мозг восстанавливает это гораздо позже. Во многих случаях – может, не всегда, но часто – это трудно вспомнить".

В связи с этим именно первые записи очень важны и ценны не только для историков или учителей, но также и для юристов, которые вскоре будут заниматься этой войной. Цивинский отметил, что десятки историй, собранных в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, – это только начало.

"Это стоимость в моральной и учебной оценке – Украина и мир еще будут искать механизмы для демонстрации этого. Количество и качество материала в будущем играют гигантскую роль", – сказал он.

Эксперт убежден, что война будет выиграна не количеством танков, а духом, так как дух борьбы намного ценнее танков, установок или кораблей в Черном море.