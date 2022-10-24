Музей Примаченко, который в феврале сожгли оккупанты, можно посмотреть в 3D-туре

В 3D-туре можно посмотреть на изуродованное здание со всех сторон: рассмотреть окна, через которые спасали уцелевшие экспонаты, увидеть общую панораму музея, а также разрушение вокруг музея.
В конце февраля 2022 года, во время российского вторжения в Украину, историко-краеведческий музей в селе Иванков сгорел после бомбардировки. Среди прочего, ранее в нем хранилась коллекция картин Примаченко, но часть из них удалось спасти работникам музея.
Иванковский историко-краеведческого музей сгорел 28 февраля после обстрелов оккупантами. В музее хранилось более 20 работ Примаченко.
Мария Примаченко (1908–1997) работала в жанре "наивного искусства". Она лауреат Национальной премии Украины имени Шевченко. Похоронена в селе Болотня Вышгородского района Киевской области.
Примаченко написала более 800 картин, 650 работ хранятся в Национальном музее украинского народного декоративного искусства (Киев). По решению ЮНЕСКО 2009 год был признан годом Марии Примаченко.