Музей Примаченко, который в феврале сожгли оккупанты, можно посмотреть в 3D-туре

По музею можно пройтись в виртуальном туре Фото: Міністерство культури та інформаційної політики України / Facebook

В 3D-туре можно посмотреть на изуродованное здание со всех сторон: рассмотреть окна, через которые спасали уцелевшие экспонаты, увидеть общую панораму музея, а также разрушение вокруг музея.

В конце февраля 2022 года, во время российского вторжения в Украину, историко-краеведческий музей в селе Иванков сгорел после бомбардировки. Среди прочего, ранее в нем хранилась коллекция картин Примаченко, но часть из них удалось спасти работникам музея.