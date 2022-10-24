ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Музей Примаченко, который в феврале сожгли оккупанты, можно посмотреть в 3D-туре

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По музею можно пройтись в виртуальном туре
По музею можно пройтись в виртуальном туре
Фото: Міністерство культури та інформаційної політики України / Facebook

По музею в Иванкове Киевской области, где хранились картины выдающейся украинской художницы Марии Примаченко и который оккупанты разрушили в конце февраля, сейчас можно прогуляться в 3D-туре. Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины 22 октября в Telegram.

В 3D-туре можно посмотреть на изуродованное здание со всех сторон: рассмотреть окна, через которые спасали уцелевшие экспонаты, увидеть общую панораму музея, а также разрушение вокруг музея.

В конце февраля 2022 года, во время российского вторжения в Украину, историко-краеведческий музей в селе Иванков сгорел после бомбардировки. Среди прочего, ранее в нем хранилась коллекция картин Примаченко, но часть из них удалось спасти работникам музея.

https://www.facebook.com/MCIPUkraine/posts/pfbid0JANtRJ3FXsMs9dFFde5Y2vs9tzT3HLnK2wjUA1Z2HLsoRvbH9XwzT5axe6RZx7yql

Контекст:

Иванковский историко-краеведческого музей сгорел 28 февраля после обстрелов оккупантами. В музее хранилось более 20 работ Примаченко.

Мария Примаченко (1908–1997) работала в жанре "наивного искусства". Она лауреат Национальной премии Украины имени Шевченко. Похоронена в селе Болотня Вышгородского района Киевской области.

Примаченко написала более 800 картин, 650 работ хранятся в Национальном музее украинского народного декоративного искусства (Киев). По решению ЮНЕСКО 2009 год был признан годом Марии Примаченко.

Теги: война России против Украины, министерство культуры, музей, российские оккупанты, Мария Примаченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
10-летняя дочь Бейонсе предложила на аукционе $80 тысяч за бриллиантовые серьги
10-летняя дочь Бейонсе предложила на аукционе $80 тысяч за бриллиантовые серьги
Группа "Без обмежень" собрала в поддержку ВСУ 8 млн грн во время концертного тура за границей
Группа "Без обмежень" собрала в поддержку ВСУ 8 млн грн во время концертного тура за границей
Стало известно, от чего умер Хагрид
Стало известно, от чего умер Хагрид
Сердючка с мамой на концерте в Варшаве пожелали Гордону "миллионную денег пачку и крутую тачку". Видео
Сердючка с мамой на концерте в Варшаве пожелали Гордону "миллионную денег пачку и крутую тачку". Видео
The Rasmus показали, как учили украинский. Видео
The Rasmus показали, как учили украинский. Видео
"У меня похитили личные данные". El Кравчук пострадал от нового продюсера
"У меня похитили личные данные". El Кравчук пострадал от нового продюсера
"Боже мой, женщина, вы потрясающая". 43-летняя Pink показала фигуру в бикини
"Боже мой, женщина, вы потрясающая". 43-летняя Pink показала фигуру в бикини
"Это личное оскорбление. Мерзко". Ясинский высказался о совладельце "Мотор Січі" Богуслаеве, который подозревается в работе на РФ
"Это личное оскорбление. Мерзко". Ясинский высказался о совладельце "Мотор Січі" Богуслаеве, который подозревается в работе на РФ
  Решетник планирует усыновить ребенка
  Решетник планирует усыновить ребенка
"Очень мощно, напеваю второй час". Крупин спел песню о смерти Путина. Видео
"Очень мощно, напеваю второй час". Крупин спел песню о смерти Путина. Видео
Последнее письмо Джона Леннона ушло с молотка за рекордную сумму
Последнее письмо Джона Леннона ушло с молотка за рекордную сумму
"Свет побеждает тьму". Никита Титов посвятил новую иллюстрацию экономии электричества из-за обстрелов инфраструктуры Украины россиянами
"Свет побеждает тьму". Никита Титов посвятил новую иллюстрацию экономии электричества из-за обстрелов инфраструктуры Украины россиянами
Во Флоренции отменили концерт ТНМК
Во Флоренции отменили концерт ТНМК
"Последний заплыв в море". 54-летняя Бруни снялась на пляже в спортивной куртке и плавках
"Последний заплыв в море". 54-летняя Бруни снялась на пляже в спортивной куртке и плавках
Cardi B поссорилась с Мадонной
Cardi B поссорилась с Мадонной
Икона стиля, лучший гранатометчик и повар Батон. Боец теробороны создал серию комиксов о побратимах. Фото
Икона стиля, лучший гранатометчик и повар Батон. Боец теробороны создал серию комиксов о побратимах. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Большой спрос. Рестораны заказывают". В сети показали гробы для Путина, которые пользуются популярностью на Хэллоуин. Фото (112297)
2
"От России не осталось бы и мокрого места". Невзоров рассказал, почему в РФ заявляют, что воюют с НАТО (66942)
3
"Такой плакат должен быть напротив всех посольств России". В сети обсуждают новый пост Гордона (64585)
4
39-летний David Axelrod высказался о браке с 48-летней Мозговой (61963)
5
Леньо: Я сам из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично (48415) G
6
"Помогайте и не делайте ошибок". Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала о главном желании своего мужа (37847)
7
"Я расскажу вам про страну, где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой". Макаревич спел о стране, "что сдуру вляпалась в войну". Видео (36935)
8
Роднянский: То, что Путин и его банда сделали с Россией, могли совершить только враги (31131)
 
 
 
 