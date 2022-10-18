  "Я хотел быть похожим на петушка из Бородянки". Швец рассказал, как перевозил свою фарфоровую коллекцию во время обстрелов Киева

Швец: Нельзя сдаваться, надо идти до конца, получится или нет – как бог даст, но нужно сделать все, что в твоих силах Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

По словам Швеца, он оформлял музей уже после того, как РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину, привозя экспонаты из дома "под вой сирен воздушной тревоги, взрывы крылатых ракет".

"Скажу больше, когда началась война, был период, когда выехали все. Я никого не звал. Не просил никого помогать мне. На протяжении нескольких месяцев сам дома грузил работы, привозил их сюда, поднимал, расставлял. Я не мог остановиться. Думал, если остановлюсь, я сдамся", – рассказал Швец.

По его словам, тогда многие отговаривали от этой затеи, предлагая спрятать фарфор в подвале.

"Я потом понял, на кого я хотел быть похожим – на петушка из Бородянки. Не знаю, кому я это демонстрировал – что нельзя сдаваться, надо идти до конца, получится или нет – как бог даст, но нужно сделать все, что в твоих силах. И я это делал", – признался он.

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