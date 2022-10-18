  "Я хотел быть похожим на петушка из Бородянки". Швец рассказал, как перевозил свою фарфоровую коллекцию во время обстрелов Киева

По словам Швеца, он оформлял музей уже после того, как РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину, привозя экспонаты из дома "под вой сирен воздушной тревоги, взрывы крылатых ракет".
"Скажу больше, когда началась война, был период, когда выехали все. Я никого не звал. Не просил никого помогать мне. На протяжении нескольких месяцев сам дома грузил работы, привозил их сюда, поднимал, расставлял. Я не мог остановиться. Думал, если остановлюсь, я сдамся", – рассказал Швец.
По его словам, тогда многие отговаривали от этой затеи, предлагая спрятать фарфор в подвале.
"Я потом понял, на кого я хотел быть похожим – на петушка из Бородянки. Не знаю, кому я это демонстрировал – что нельзя сдаваться, надо идти до конца, получится или нет – как бог даст, но нужно сделать все, что в твоих силах. И я это делал", – признался он.
Александр Швец родился 4 июня 1955 года в Биробиджане, на Дальнем Востоке России. В 1982 году окончил факультет журналистики Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко.
Работал в газете "Вечерний Киев". Как главный редактор возглавлял газеты "Киевские ведомости", "Всеукраинские ведомости", "События и люди", а с августа 1997 года является главным редактором газеты "Факты".
Швец около 30 лет коллекционирует фарфор и мечтает, чтобы созданный им музей фарфора украинцы могли посещать бесплатно.
Знаменитый снимок кухонного шкафчика с керамическим петушком, который удержался на стене разбомбленной квартиры в Бородянке, 6 апреля сделала фотограф Общественного Елизавета Серватинская. Фото завирусилось в сети и стало одним из символов стойкости украинского народа в войне.
9 апреля, когда в Киев приехал на тот момент премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, художница Лера Полянскова подарила ему и президенту Владимиру Зеленскому двух петушков, аналогичных тому, который стоял на шкафчике.
14 апреля шкафчик вместе с петушком достали из разрушенного дома и передали Национальному музею Революции достоинства.