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18 октября, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Я хотел быть похожим на петушка из Бородянки". Швец рассказал, как перевозил свою фарфоровую коллекцию во время обстрелов Киева

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Швец: Нельзя сдаваться, надо идти до конца, получится или нет как бог даст, но нужно сделать все, что в твоих силах
Швец: Нельзя сдаваться, надо идти до конца, получится или нет – как бог даст, но нужно сделать все, что в твоих силах
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Украинский журналист, главный редактор газеты и интернет-издания "Факты" Александр Швец дал интервью украинскому журналисту, основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, во время которого провел экскурсию по своему музею, где за 30 лет коллекционирования собрал редкие и уникальные фарфоровые статуэтки.

По словам Швеца, он оформлял музей уже после того, как РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину, привозя экспонаты из дома "под вой сирен воздушной тревоги, взрывы крылатых ракет".

"Скажу больше, когда началась война, был период, когда выехали все. Я никого не звал. Не просил никого помогать мне. На протяжении нескольких месяцев сам дома грузил работы, привозил их сюда, поднимал, расставлял. Я не мог остановиться. Думал, если остановлюсь, я сдамся", – рассказал Швец.

По его словам, тогда многие отговаривали от этой затеи, предлагая спрятать фарфор в подвале.

"Я потом понял, на кого я хотел быть похожим – на петушка из Бородянки. Не знаю, кому я это демонстрировал – что нельзя сдаваться, надо идти до конца, получится или нет – как бог даст, но нужно сделать все, что в твоих силах. И я это делал", – признался он. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Александр Швец родился 4 июня 1955 года в Биробиджане, на Дальнем Востоке России. В 1982 году окончил факультет журналистики Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко.

Работал в газете "Вечерний Киев". Как главный редактор возглавлял газеты "Киевские ведомости", "Всеукраинские ведомости", "События и люди", а с августа 1997 года является главным редактором газеты "Факты".

Швец около 30 лет коллекционирует фарфор и мечтает, чтобы созданный им музей фарфора украинцы могли посещать бесплатно.

Знаменитый снимок кухонного шкафчика с керамическим петушком, который удержался на стене разбомбленной квартиры в Бородянке, 6 апреля сделала фотограф Общественного Елизавета Серватинская. Фото завирусилось в сети и стало одним из символов стойкости украинского народа в войне.

9 апреля, когда в Киев приехал на тот момент премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, художница Лера Полянскова подарила ему и президенту Владимиру Зеленскому двух петушков, аналогичных тому, который стоял на шкафчике. 

14 апреля шкафчик вместе с петушком достали из разрушенного дома и передали Национальному музею Революции достоинства.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Александр Швец, музей, Бородянка
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