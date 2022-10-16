  "Человек в маске, творящий зло вселенского масштаба". Главред "Фактов" Швец показал фарфоровую статуэтку в своей коллекции, похожую на Путина

Швец – Гордону: Мне кажется, что этот герой похож на человека в маске – Путина Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Рассказывая об экспонатах, которые были изготовлены испанской компанией Lladro, специализирующейся на изготовлении фарфоровых статуэток, Швец обратил внимание на одну из них, которая, по его словам, внешне напоминает президента РФ Владимира Путина.

"Я предлагаю посмотреть на героя этой композиции молодого человека, который прячет лицо под маской. Только на мгновение он маску снял и потом на место вернет, с тем, чтобы за маской спрятаться и продолжать творить зло, – сказал Швец. – Мне кажется, что этот герой похож на человека в маске, творящего сейчас зло вселенского масштаба"

Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Гордон в ответ отметил, что лицо фарфоровой статуэтки напоминает Путине.

Швец подчеркнул, что работа была создана в 1999 году, когда Путин еще не был широко известен. Он назвал это "историческим совпадением".

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube