  "Человек в маске, творящий зло вселенского масштаба". Главред "Фактов" Швец показал фарфоровую статуэтку в своей коллекции, похожую на Путина

Рассказывая об экспонатах, которые были изготовлены испанской компанией Lladro, специализирующейся на изготовлении фарфоровых статуэток, Швец обратил внимание на одну из них, которая, по его словам, внешне напоминает президента РФ Владимира Путина.
"Я предлагаю посмотреть на героя этой композиции молодого человека, который прячет лицо под маской. Только на мгновение он маску снял и потом на место вернет, с тем, чтобы за маской спрятаться и продолжать творить зло, – сказал Швец. – Мне кажется, что этот герой похож на человека в маске, творящего сейчас зло вселенского масштаба"
Гордон в ответ отметил, что лицо фарфоровой статуэтки напоминает Путине.
Швец подчеркнул, что работа была создана в 1999 году, когда Путин еще не был широко известен. Он назвал это "историческим совпадением".
Александр Швец родился 4 июня 1955 года в Биробиджане, на Дальнем Востоке России. В 1982 году окончил факультет журналистики Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко.
Работал в газете "Вечерний Киев". Как главный редактор возглавлял газеты "Киевские ведомости", "Всеукраинские ведомости", "События и люди", а с августа 1997 года является главным редактором газеты "Факты".
Швец около 30 лет коллекционирует фарфор и мечтает, чтобы созданный им музей фарфора украинцы могли посещать бесплатно.