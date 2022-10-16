  Швец о своей коллекции фарфора: Я езжу на машине 2010 года. Она меня вполне устраивает. В каждом из залов музея фарфора до 12 новых машин

Швец – Гордону: Я саккумулировал эту красоту, эту энергетику, чтобы она могла отдавать людям с разбитыми сердцами, живущими в постоянной тревоге, растерзанными этими метаниями и неизвестностью Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"Я у вас хочу спросить, пользуясь случаем, это же все дорого стоит?" – задал Швецу вопрос Гордон.

"Я езжу на машине 2010 года. Она меня вполне устраивает. Но когда я задумался, то в каждом из этих залов от пяти до 12 новых машин такого класса, хороших", – ответил Швец.

На уточняющий вопрос, не думал ли он что-то продать из своей коллекций, Швец ответил отрицательно.

"У меня задача другая. Я зачем собирал все это? Я саккумулировал эту красоту, эту энергетику, чтобы она могла отдавать людям с разбитыми сердцами, живущими в постоянной тревоге, растерзанными этими метаниями и неизвестностью. Чтобы, придя сюда, они восстановили свой мир, набрались сил жить дальше, чтобы надеяться, что Украина возродится, оживет и станет прекрасной, – подчеркнул Швец. – А продать и купить новую машину, одну, вторую, третью – а зачем столько?"

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube