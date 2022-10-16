  Швец о своей коллекции фарфора: Я езжу на машине 2010 года. Она меня вполне устраивает. В каждом из залов музея фарфора до 12 новых машин

"Я у вас хочу спросить, пользуясь случаем, это же все дорого стоит?" – задал Швецу вопрос Гордон.
"Я езжу на машине 2010 года. Она меня вполне устраивает. Но когда я задумался, то в каждом из этих залов от пяти до 12 новых машин такого класса, хороших", – ответил Швец.
На уточняющий вопрос, не думал ли он что-то продать из своей коллекций, Швец ответил отрицательно.
"У меня задача другая. Я зачем собирал все это? Я саккумулировал эту красоту, эту энергетику, чтобы она могла отдавать людям с разбитыми сердцами, живущими в постоянной тревоге, растерзанными этими метаниями и неизвестностью. Чтобы, придя сюда, они восстановили свой мир, набрались сил жить дальше, чтобы надеяться, что Украина возродится, оживет и станет прекрасной, – подчеркнул Швец. – А продать и купить новую машину, одну, вторую, третью – а зачем столько?"
Александр Швец родился 4 июня 1955 года в Биробиджане, на Дальнем Востоке России. В 1982 году окончил факультет журналистики Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко.
Работал в газете "Вечерний Киев". Как главный редактор возглавлял газеты "Киевские ведомости", "Всеукраинские ведомости", "События и люди", а с августа 1997 года является главным редактором газеты "Факты".
Швец около 30 лет коллекционирует фарфор и мечтает, чтобы созданный им музей фарфора украинцы могли посещать бесплатно.