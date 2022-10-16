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16 октября, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Швец о своей коллекции фарфора: Я езжу на машине 2010 года. Она меня вполне устраивает. В каждом из залов музея фарфора до 12 новых машин

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Швец Гордону: Я саккумулировал эту красоту, эту энергетику, чтобы она могла отдавать людям с разбитыми сердцами, живущими в постоянной тревоге, растерзанными этими метаниями и неизвестностью
Швец – Гордону: Я саккумулировал эту красоту, эту энергетику, чтобы она могла отдавать людям с разбитыми сердцами, живущими в постоянной тревоге, растерзанными этими метаниями и неизвестностью
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Украинский журналист, главный редактор газеты и интернет-издания "Факты" Александр Швец дал интервью украинскому журналисту, основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, во время которого провел экскурсию по своему музею, где за 30 лет коллекционирования собрал редкие и уникальные фарфоровые статуэтки.

"Я у вас хочу спросить, пользуясь случаем, это же все дорого стоит?" – задал Швецу вопрос Гордон.

"Я езжу на машине 2010 года. Она меня вполне устраивает. Но когда я задумался, то в каждом из этих залов от пяти до 12 новых машин такого класса, хороших",  ответил Швец.

На уточняющий вопрос, не думал ли он что-то продать из своей коллекций, Швец ответил отрицательно.

"У меня задача другая. Я зачем собирал все это? Я саккумулировал эту красоту, эту энергетику, чтобы она могла отдавать людям с разбитыми сердцами, живущими в постоянной тревоге, растерзанными этими метаниями и неизвестностью. Чтобы, придя сюда, они восстановили свой мир, набрались сил жить дальше, чтобы надеяться, что Украина возродится, оживет и станет прекрасной, – подчеркнул Швец.  А продать и купить новую машину, одну, вторую, третью  а зачем столько?"

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Александр Швец родился 4 июня 1955 года в Биробиджане, на Дальнем Востоке России. В 1982 году окончил факультет журналистики Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко.

Работал в газете "Вечерний Киев". Как главный редактор возглавлял газеты "Киевские ведомости", "Всеукраинские ведомости", "События и люди", а с августа 1997 года является главным редактором газеты "Факты".

Швец около 30 лет коллекционирует фарфор и мечтает, чтобы созданный им музей фарфора украинцы могли посещать бесплатно.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Александр Швец, интервью, фарфор
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