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17 октября, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Швец о своем музее фарфора: Для меня важно показать это в Киеве, чтобы те, у кого нет возможности ездить по миру, могли увидеть все здесь

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Швец: Боюсь даже подумать, как кто-то из нуждающихся в восстановлении душевных сил придет и остановится перед дверью, не имя возможности купить билет
Швец: Боюсь даже подумать, как кто-то из нуждающихся в восстановлении душевных сил придет и остановится перед дверью, не имя возможности купить билет
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Украинский журналист, главный редактор газеты и интернет-издания "Факты" Александр Швец дал интервью украинскому журналисту, основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, во время которого провел экскурсию по своему музею, где за 30 лет коллекционирования собрал редкие и уникальные фарфоровые статуэтки.

"Фантастический музей. Скажите, закончена экспозиция и дальше что?" – спросил в конце экскурсии Гордон у Швеца.

"Я боялся этого момента. Я сделал все, что мог. Больше 10 лет строил это здание, десятки лет собирал эту коллекцию, привозя со всего мира эти чудеса фарфорового искусства, чтобы показывать их нашим людям, в первую очередь детям, оставшимся без родителей. Для меня важно показать это в Киеве, чтобы те, у кого нет возможности ездить по миру и видеть это в разные музеях, могли прийти и увидеть все здесь, у нас",  ответил Швец.

Он признался, что хочет, чтобы вход в музей был бесплатным, поэтому находится в поиске меценатов, которые помогли бы реализовать задуманное.

"Боюсь даже подумать, как кто-то из нуждающихся в восстановлении душевных сил придет и остановится перед дверью, не имя возможности купить билет. Это несправедливо, – отметил Швец. – Я добьюсь, что найду благотворителей, которые помогут мне оплатить содержание музея. Это не так уж много по сравнению с тем, что мною было вложено сюда, отказывая себя во многом, семье во многом. Хочу, чтобы музей был доступен для всех".

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Александр Швец родился 4 июня 1955 года в Биробиджане, на Дальнем Востоке России. В 1982 году окончил факультет журналистики Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко.

Работал в газете "Вечерний Киев". Как главный редактор возглавлял газеты "Киевские ведомости", "Всеукраинские ведомости", "События и люди", а с августа 1997 года является главным редактором газеты "Факты".

Швец около 30 лет коллекционирует фарфор.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: искусство, Александр Швец, музей, фарфор
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