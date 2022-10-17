  Швец о своем музее фарфора: Для меня важно показать это в Киеве, чтобы те, у кого нет возможности ездить по миру, могли увидеть все здесь

Швец: Боюсь даже подумать, как кто-то из нуждающихся в восстановлении душевных сил придет и остановится перед дверью, не имя возможности купить билет Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"Фантастический музей. Скажите, закончена экспозиция и дальше что?" – спросил в конце экскурсии Гордон у Швеца.

"Я боялся этого момента. Я сделал все, что мог. Больше 10 лет строил это здание, десятки лет собирал эту коллекцию, привозя со всего мира эти чудеса фарфорового искусства, чтобы показывать их нашим людям, в первую очередь детям, оставшимся без родителей. Для меня важно показать это в Киеве, чтобы те, у кого нет возможности ездить по миру и видеть это в разные музеях, могли прийти и увидеть все здесь, у нас", – ответил Швец.

Он признался, что хочет, чтобы вход в музей был бесплатным, поэтому находится в поиске меценатов, которые помогли бы реализовать задуманное.

"Боюсь даже подумать, как кто-то из нуждающихся в восстановлении душевных сил придет и остановится перед дверью, не имя возможности купить билет. Это несправедливо, – отметил Швец. – Я добьюсь, что найду благотворителей, которые помогут мне оплатить содержание музея. Это не так уж много по сравнению с тем, что мною было вложено сюда, отказывая себя во многом, семье во многом. Хочу, чтобы музей был доступен для всех".

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube