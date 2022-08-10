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10 августа, 2022
 
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Президент МАН Довгий выставил на продажу коллекцию картин в поддержку ВСУ и для создания Музея науки

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Довгий: Открытие музея дает веру в будущее
Довгий: Открытие музея дает веру в будущее
Фото предоставлено МАН

Президент Малой академии наук Украины Станислав Довгий передал на продажу около 80 картин известных украинских художников из семейной коллекции. Об этом сообщается в поданном издании "ГОРДОН" пресс-релизе.

Деньги от реализации картин пойдут на создание Музея науки в Ужгороде и поддержку ВСУ.

МАН является инициатором создания государственных интерактивных Музеев науки в разных городах Украины. Первый такой музей был открыт в 2021 году в Киеве, еще один – Музей науки и инноваций – в 2022 году во Львове.

Следующим, отмечается в релизе, должен был стать Музей науки в Ужгороде. В результате этот проект был прекращен, но на базе Закарпатского областного художественного музея имени Бокшая была организована благотворительная выставка-продажа картин "И искусство победы".

Она состоит из более чем 200 картин, 80 из которых переданы из личной коллекции Довгого – в частности, работы художников Ференца Семана, Ивана Марчука, Юрия Герца, Юрия Химича, Татьяны Голембиевской.

"Открытие музея дает веру в будущее, – прокомментировал инициативу Довгого. – И важно восстановить учебный процесс и использовать все возможности для физического общения детей во время обучения. Несмотря на войну и отсутствие финансирования, наша семья решила продолжить этот проект".

Продажа картин будет продолжаться до 9 сентября, ознакомиться с работами и приобрести их можно на сайте музея.

Теги: искусство, художник, картина, музей, финансирование, Малая академия наук, открытие
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