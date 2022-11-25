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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Франция отправляет в Украину 100 мощных генераторов – МИД

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Генераторы уже на пути в Украину
Генераторы уже на пути в Украину
Фото: France Diplomatie / Twitter

Франция отправляет 100 генераторов для помощи населению Украины, сообщила в Twitter 25 ноября министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

"В то время как Россия хочет сделать зиму оружием войны, Франция, чтобы помочь населению Украины выстоять, отправляет в Украину 100 мощных генераторов", – написала она.

По ее словам, оборудование уже в пути. 

Министр подчеркнула, что удары по объектам гражданской инфраструктуры являются военными преступлениями.

Речь идет о генераторах мощностью от 50 до 100 кВт, которые отправлены в рамках механизма гражданской защиты Европейского союза, уточнили в МИД Франции. Они входят в поставку общей сложностью более 500 генераторов от нескольких стран ЕС.

20 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украину ежедневно завозят около 8,5 тыс. генераторов.

По данным Минэнерго Украины на 22 ноября, Франция предоставила энергетическому сектору Украины около 73 тонн материалов и оборудования

23 ноября Европарламент объявил о начале кампании #GeneratorsofHope ("Генераторы надежды"), которая предполагает массовые поставки генераторов в Украину

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.

По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.

23 ноября Россия нанесла очередную массированную атаку. В энергосистеме Украины произошел блэкаут. Четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.

Теги: Франция, электричество, МИД Франции, помощь, война России против Украины, энергосистема, Катрин Колонна
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