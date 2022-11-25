Франция отправляет в Украину 100 мощных генераторов – МИД

Генераторы уже на пути в Украину Фото: France Diplomatie / Twitter

"В то время как Россия хочет сделать зиму оружием войны, Франция, чтобы помочь населению Украины выстоять, отправляет в Украину 100 мощных генераторов", – написала она.

По ее словам, оборудование уже в пути.