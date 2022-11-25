Франция отправляет в Украину 100 мощных генераторов – МИД

Министр подчеркнула, что удары по объектам гражданской инфраструктуры являются военными преступлениями.
Pour aider la population à tenir, la France envoie 100 générateurs de forte puissance en #Ukraine, alors que la Russie veut faire de l’hiver une arme de guerre.— Catherine Colonna (@MinColonna) November 25, 2022
100 * generators are on their way to Ukraine * . Reminder: strikes against civilian infrastructures are war crimes. https://t.co/fcK9dkaqE0 pic.twitter.com/6sl8U4S5UU
Речь идет о генераторах мощностью от 50 до 100 кВт, которые отправлены в рамках механизма гражданской защиты Европейского союза, уточнили в МИД Франции. Они входят в поставку общей сложностью более 500 генераторов от нескольких стран ЕС.
20 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украину ежедневно завозят около 8,5 тыс. генераторов.
По данным Минэнерго Украины на 22 ноября, Франция предоставила энергетическому сектору Украины около 73 тонн материалов и оборудования.
23 ноября Европарламент объявил о начале кампании #GeneratorsofHope ("Генераторы надежды"), которая предполагает массовые поставки генераторов в Украину.