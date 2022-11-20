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ОБЩЕСТВО

В Украину ежедневно завозят около 8,5 тыс. генераторов – Шмыгаль

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Шмыгаль: Украина активизирует импорт энергогенерирующих средств
Шмыгаль: Украина активизирует импорт энергогенерирующих средств
Фото: kmu.gov.ua

Украинская энергетическая система готовится к новым атакам со стороны российских оккупантов. Об этом 20 ноября сообщил в Fаcebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Украинская энергосистема подвергается новым атакам. Поэтому правительство готовится ко всем возможным сценариям развития событий", – написал он.

Глава правительства отметил, что Украина активизирует импорт энергогенерирующих средств.

"Каждый украинец без уплаты пошлины и НДС может завезти из-за границы генератор или зарядную станцию. В день импортируется около 8,5 тыс. генераторных установок", – объяснил Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/pfbid02sxPPF433cUT6s4Ea9U3fk45CxFWNGcfP8huTgmrJry2AZNoeksRJVdHh2WCmkiGil

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в Киеве. В стране начали вводить временные отключения света.

По данным правительства на 18 ноября, c 24 февраля более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, импорт, правительство, электричество, НДС, пошлины, обстрелы, война России против Украины, энергобезопасность, премьер-министр, Денис Шмыгаль, энергосистема
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