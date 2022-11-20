В Украину ежедневно завозят около 8,5 тыс. генераторов – Шмыгаль

"Украинская энергосистема подвергается новым атакам. Поэтому правительство готовится ко всем возможным сценариям развития событий", – написал он.

Глава правительства отметил, что Украина активизирует импорт энергогенерирующих средств.

"Каждый украинец без уплаты пошлины и НДС может завезти из-за границы генератор или зарядную станцию. В день импортируется около 8,5 тыс. генераторных установок", – объяснил Шмыгаль.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в Киеве. В стране начали вводить временные отключения света.

По данным правительства на 18 ноября, c 24 февраля более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.