Массированный ракетный удар РФ 15 ноября нанес Украине до $1 млрд прямых убытков – Гетманцев

Об этом в эфире национального телемарафона заявил 19 ноября глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, пишет "Укринформ".
"По нашим подсчетам, атака 15 числа привела к от $0,5 млрд до $1 млрд прямого ущерба экономике нашего государства", – сказал нардеп.
Кроме этого, есть непрямые убытки, подчеркнул Гетманцев. Речь, например, о случаях, когда предприятия не смогут работать из-за отключения электричества.
В целом, по словам нардепа, потери украинской экономики от российских обстрелов будут "ощутимыми".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За сутки 15 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Киева, Винницкой, Сумской, Хмельницкой, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Ровенской, Львовской, Житомирской и Волынской областей.
По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны, сообщили в Министерстве энергетики. Согласно подсчетам СМИ, Россия на ракеты и дроны, выпущенные в этот день по Украине, потратила от $526,05 млн до $994,05 млн.
По данным правительства на 18 ноября, c 24 февраля более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования, – прокомментировали в МИД Украины его слова.