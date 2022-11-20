Массированный ракетный удар РФ 15 ноября нанес Украине до $1 млрд прямых убытков – Гетманцев

Об этом в эфире национального телемарафона заявил 19 ноября глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, пишет "Укринформ".

"По нашим подсчетам, атака 15 числа привела к от $0,5 млрд до $1 млрд прямого ущерба экономике нашего государства", – сказал нардеп.

Кроме этого, есть непрямые убытки, подчеркнул Гетманцев. Речь, например, о случаях, когда предприятия не смогут работать из-за отключения электричества.

В целом, по словам нардепа, потери украинской экономики от российских обстрелов будут "ощутимыми".

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