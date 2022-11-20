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Массированный ракетный удар РФ 15 ноября нанес Украине до $1 млрд прямых убытков – Гетманцев

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15 ноября оккупанты повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры в Украине
15 ноября оккупанты повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры в Украине
Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook

В результате массированного ракетного удара РФ по Украине 15 ноября украинская экономика понесла от $0,5 млрд до $1 млрд прямых убытков.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил 19 ноября глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, пишет "Укринформ"

"По нашим подсчетам, атака 15 числа привела к от $0,5 млрд до $1 млрд прямого ущерба экономике нашего государства", – сказал нардеп. 

Кроме этого, есть непрямые убытки, подчеркнул Гетманцев. Речь, например, о случаях, когда предприятия не смогут работать из-за отключения электричества. 

В целом, по словам нардепа, потери украинской экономики от российских обстрелов будут "ощутимыми".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

За сутки 15 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Киева, Винницкой, Сумской, Хмельницкой, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Ровенской, Львовской, Житомирской и Волынской областей.

По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны, сообщили в Министерстве энергетики. Согласно подсчетам СМИ, Россия на ракеты и дроны, выпущенные в этот день по Украине, потратила от $526,05 млн до $994,05 млн.

По данным правительства на 18 ноября, c 24 февраля более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования, – прокомментировали в МИД Украины его слова.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, экономика, энергетика, обстрелы, убытки, война России против Украины, ущерб, инфраструктура, Даниил Гетманцев, энергосистема
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