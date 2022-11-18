Мэр Николаева: На всех встречах с нашими иностранными партнерами я всегда говорю, что нас не интересуют деньги

Сенкевич: Сейчас работаем с одной из датских компаний по созданию нового генерального плана города Фото: oleksandr.senkevich / Instagram

По информации Сенкевича, в Николаеве от обстрелов пострадало 78 учебных заведений, 867 многоэтажных домов и 1 035 частных, 70 из них не подлежат восстановлению.

"Они бомбят нас почти каждый день... Трудно сейчас подсчитать убытки, потому что мы не понимаем, сколько будет стоить их восстановить на тот момент, когда это будет происходить. Но ущерб огромный. На всех встречах с нашими иностранными партнерами я всегда говорю, что нас не интересуют деньги, и это им очень импонирует", – рассказал Сенкевич.

Он пояснил, что городские власти предлагают партнерам брать на себя проекты, объявлять тендеры по европейским процедурам и контролировать качество выполнения работ – "полностью закрывать эти вопросы".

"Сейчас мы работаем с правительством Дании, и когда они хотели выделить средства на покупку оборудования, необходимого для запуска отопительного сезона – котлы, трубы и так далее, – мы договорились, что они делают это либо сами, либо, как они решили, через свои негосударственные общественные организации. И так мы сегодня работаем по принципу, что Николаевский городской совет не трогает и не касается денег наших европейских помощников", – сказал Сенкевич.

По его мнению, такая позиция улучшает доверие к украинцам, демонстрирует, что с ними можно работать, и позволяет избегать любых рисков в вопросе коррупции.

"Во-вторых, я говорю, что после войны Украина не будет страной, стоящей с протянутой рукой. Мы просим становиться нашими партнерами – зайти сюда и создавать заводы, фабрики, которые будут заниматься тем, что будут восстанавливать страну и создавать рабочие места и зарабатывать средства. Потому что бизнес – это о деньгах, которые не выделяются, а зарабатываются", – сказал мэр.

Он также отметил, что после войны город сильно изменится. Сейчас разрабатывается новый генеральный план Николаева, и все разрушенные объекты восстанавливать не планируют.

"Возможно, вместо двух разрушенных школ нужно будет построить одну и запустить автобус, как это делается в Европе или Америке. Но это будет новая школа со всем новым оборудованием... Поэтому не надо думать, что на местах разрушенных объектов просто появятся те же. Это будет совсем другой подход, и именно поэтому мы сейчас работаем с одной из датских компаний по созданию нового генерального плана города", – подчеркнул Сенкевич.