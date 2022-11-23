Европарламент объявил о "массовых поставках" генераторов в Украину

Акция предполагает поставку большого количества генераторов, чтобы помочь украинцам справиться с последствиями атак России по энергообъектам.
Метсола написала, что около 10 млн украинцев остались без электроснабжения.
"Пришло время усилить нашу поддержку. Украине нужна электроэнергия для больниц, школ и домов. С помощью европейских городов мы обеспечим массовую поставку электрогенераторов", – говорится в сообщении.
Организатором кампании, кроме Европарламента, выступает Европейская ассоциация городов ЕС.
10 million Ukrainians are without electricity due to Russia's attacks.— Roberta Metsola (@EP_President) November 23, 2022
We can help.
Today we launched our #GeneratorsofHope campaign to provide generators to our Ukrainian friends.
Solidarity in action.#SlavaUkraini * pic.twitter.com/w31FWy6wrZ
С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в Киеве. В стране начали вводить временные отключения света.
По данным правительства на 18 ноября, c 24 февраля более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.
20 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украину ежедневно завозят около 8,5 тыс. генераторов.