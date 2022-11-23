Европарламент объявил о "массовых поставках" генераторов в Украину

Акция предполагает поставку большого количества генераторов, чтобы помочь украинцам справиться с последствиями атак России по энергообъектам.

Метсола написала, что около 10 млн украинцев остались без электроснабжения.

"Пришло время усилить нашу поддержку. Украине нужна электроэнергия для больниц, школ и домов. С помощью европейских городов мы обеспечим массовую поставку электрогенераторов", – говорится в сообщении.

Организатором кампании, кроме Европарламента, выступает Европейская ассоциация городов ЕС.

"Мы можем помочь. Сегодня мы запустили нашу кампанию "Генераторы надежды", чтобы обеспечить генераторами наших украинских друзей. Солидарность в действии", – написала европейский политик.