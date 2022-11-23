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Европарламент объявил о "массовых поставках" генераторов в Украину

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Организатором кампании, кроме Европарламента, выступает Европейская ассоциация городов ЕС
Организатором кампании, кроме Европарламента, выступает Европейская ассоциация городов ЕС
Фото: ЕРА

Спикер Европарламента Роберта Метсола объявила о начале кампании #GeneratorsofHope ("Генераторы надежды") для Украины. Об этом она написала 23 ноября в Twitter.

Акция предполагает поставку большого количества генераторов, чтобы помочь украинцам справиться с последствиями атак России по энергообъектам.  

Метсола написала, что около 10 млн украинцев остались без электроснабжения.

"Пришло время усилить нашу поддержку. Украине нужна электроэнергия для больниц, школ и домов. С помощью европейских городов мы обеспечим массовую поставку электрогенераторов", – говорится в сообщении.

Организатором кампании, кроме Европарламента, выступает Европейская ассоциация городов ЕС.

"Мы можем помочь. Сегодня мы запустили нашу кампанию "Генераторы надежды", чтобы обеспечить генераторами наших украинских друзей.  Солидарность в действии", – написала европейский политик.
Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в Киеве. В стране начали вводить временные отключения света.

По данным правительства на 18 ноября, c 24 февраля более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.

20 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украину ежедневно завозят около 8,5 тыс. генераторов.

Теги: Европарламент, электричество, война России против Украины, энергосистема, Роберта Метсола
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