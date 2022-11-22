Япония передаст Украине генераторы и солнечные лампы

"В различных областях Украины произошло масштабное отключение электроэнергии, вызванное разрушением значительной части объектов энергетической инфраструктуры в результате атак России. В то время как зима в Украине становится все холоднее, а дни короче с каждым днем, помощь имеет большое значение в качестве поддержки в подготовке к зиме для тех, кто не может пользоваться отоплением и осветительным оборудованием из-за отключения электроэнергии", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что правительство Японии продолжит оказывать поддержку и поддержку народу Украины в сотрудничестве с международным сообществом, включая членов G7.