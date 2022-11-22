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Япония передаст Украине генераторы и солнечные лампы

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Япония передаст Украине генераторы и лампы на солнечных батареях
Япония передаст Украине генераторы и лампы на солнечных батареях
Фото: depositphotos.com

Японское правительство решило передать Украине генераторы и лампы на солнечных батареях на сумму более $2,5 млн. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Японии.

"В различных областях Украины произошло масштабное отключение электроэнергии, вызванное разрушением значительной части объектов энергетической инфраструктуры в результате атак России. В то время как зима в Украине становится все холоднее, а дни короче с каждым днем, помощь имеет большое значение в качестве поддержки в подготовке к зиме для тех, кто не может пользоваться отоплением и осветительным оборудованием из-за отключения электроэнергии", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что правительство Японии продолжит оказывать поддержку и поддержку народу Украины в сотрудничестве с международным сообществом, включая членов G7.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля Япония присоединилась к санкциям против России, передает Украине нелетальное оборонное оборудование, гуманитарную и финансовую помощь, власти страны последовательно осуждают российскую агрессию.

Кроме этого, с 24 февраля Япония приняла у себя 1600 украинцев, "несмотря на чрезвычайно жесткую политику эмиграции", говорил в начале августа посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

23 августа премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что агрессия России против Украины является "возмутительным актом, который пошатнул основы международного устройства не только в Европе, но и в Азии". 21 сентября он призвал реформировать ООН, поскольку она не в состоянии эффективно отреагировать на российскую агрессию против Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Япония, финансовая помощь, солнечные батареи
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