Франция предоставила Украине 73 тонны энергооборудования – Галущенко

Украинский министр поблагодарил французскую сторону и заявил, что предоставленное оборудование помогает энергетикам Украины в восстановлении объектов и сетей, разрушенных атаками России.

Панье-Рунаше заверила, что Франция будет и дальше поддерживать Украину в противодействии агрессору, в частности, на политическом уровне. Она заявила, что Франция будет продолжать помощь энергосектору Украины в виде оборудования, необходимого для проведения восстановительных работ.

Также стороны обсудили ситуацию на украинских атомных станциях, в частности Запорожской АЭС, оккупированной Россией. Среди прочего министры обсудили деятельность мониторинговой миссии МАГАТЭ на станции, а также отметили необходимость скорейшей демилитаризации и деоккупации ЗАЭС.