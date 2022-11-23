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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Франция предоставила Украине 73 тонны энергооборудования – Галущенко

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Франция будет продолжать помощь энергосектору Украины
Франция будет продолжать помощь энергосектору Украины
Фото: depositphotos.com

Франция предоставила энергетическому сектору Украины около 73 тонн материалов и оборудования. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в ходе онлайн-встречи с министром энергетического перехода Франции Агнесс Панье-Рунаше, сообщила 22 ноября пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Украинский министр поблагодарил французскую сторону и заявил, что предоставленное оборудование помогает энергетикам Украины в восстановлении объектов и сетей, разрушенных атаками России.

Панье-Рунаше заверила, что Франция будет и дальше поддерживать Украину в противодействии агрессору, в частности, на политическом уровне. Она заявила, что Франция будет продолжать помощь энергосектору Украины в виде оборудования, необходимого для проведения восстановительных работ.

Также стороны обсудили ситуацию на украинских атомных станциях, в частности Запорожской АЭС, оккупированной Россией. Среди прочего министры обсудили деятельность мониторинговой миссии МАГАТЭ на станции, а также отметили необходимость скорейшей демилитаризации и деоккупации ЗАЭС.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.

По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.

21 ноября CEO поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко сообщил, что энергетики, несмотря на погоду, максимально стараются завершить восстановление энергосистемы Украины до еще больших холодов. По его словам, хотя сейчас отключений стало меньше, скорее всего, жить в режиме отключений украинцам придется как минимум до конца марта.

Теги: Россия, Украина, Франция, война, энергетика, помощь, АЭС, МАГАТЭ, война России против Украины, Герман Галущенко, деоккупация, восстановление, ЗАЭС
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